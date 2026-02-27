ハリウッドに再び衝撃が走った。ワーナー・ブラザースを買収するのは、ストリーミング企業の最大手Netflixではなく、同じく老舗スタジオのパラマウントとなる見込みだ。

米国時間2026年2月26日、Netflixがワーナー・ブラザース・ディスカバリーの買収を断念。パラマウント・スカイダンスの買収案が、ワーナーの取締役会にて「より優れた提案」として認められたことを受け、わずか2時間足らずで「もはや財務的に魅力的な取引ではない」として撤退の意向を固めた。

今後、ワーナーの取締役会がパラマウントによる買収を承認したあとは、アメリカ・ヨーロッパの規制当局による審査が進められることになる。

そもそもワーナーをめぐる争奪戦が劇的に動いたのは、2025年12月5日にNetflixとワーナーが事業買収の計画を共同で発表したことがきっかけだった。Netflixの案は、ワーナーを1株あたり27.75ドル、企業価値は約827億ドル（約12兆8,000億円）で買収するというもの。

このときの方針は、買収の対象はスタジオ＆ストリーミング部門、すなわちワーナー・ブラザースとHBO Maxのみとすること。ディスカバリーやCNN、カートゥーン・ネットワークなどのグローバル・ネットワーク部門は、ビジネス的な苦戦もあり、買収完了前に新企業として切り離される計画だった。

パラマウントはNetflixの計画を受け、ワーナーの敵対的買収をたびたび提案していたが、ワーナー側はこれを一貫して拒否。ところが2月に入ってから、ワーナー側の様子に変化が生じ、パラマウントの提案を検討する姿勢が出てきた。

そして2月24日、パラマウントは1株当たり31ドル、企業価値として約1,110億ドル（約17兆3,000億円）での買収を提案。ワーナー側はこれをNetflixとの契約よりも「優れた提案」だとした。

Netflixとパラマウント、最大の違いは買収対象だ。Netflixはスタジオ＆ストリーミング部門のみを買収する計画だったが、パラマウントはグローバル・ネットワーク部門を含むワーナー・ブラザース・ディスカバリーの全社を買収すると明言。ワーナーからすると、リスクのある新企業設立に取り組む必要がなくなったのだ。

さらにパラマウントの新提案には、ワーナー側のリスクを抑える内容がいくつも含まれていた。もしも政府当局の規制によって買収が実現しなかった場合は70億ドルを支払う、Netflixへの違約金28億ドルを負担する、発生の可能性があった資金コスト15億ドルも解消する。ネットワーク部門の不調も、契約破棄の条件にあたる“重大な業績悪化”にはあたらないと表明した。

巨額の契約となるが、パラマウントはデヴィッド・エリソンCEOの父親ラリー・エリソン（オラクル創業者）の保証のもと、エリソン家から457億ドルの自己資金を出すこと、さらに銀行から575億ドルの融資を約束されていることも明らかにしている。

ワーナーがパラマウントの新提案を検討する流れを受けて、Netflixの共同CEOテッド・サランドスはホワイトハウスを訪問したが、米国メディアの報道によると、サランドスがホワイトハウスに滞在しているさなかにワーナーはパラマウントの提案を受け入れ、さらにNetflixは撤退を決定していたという。

もともとNetflixのワーナー買収にはいくつもの障壁があり、まずは映画界の反発が非常に大きかった。フィルムメイカーや映画館の業界団体が相次いで声明を発表したのは、Netflixがストリーミング他社よりも短期間の劇場公開を実施していたこと、そしてサランドス氏自身が、以前から劇場体験を「時代遅れ」だと公言していたためだ。

業界の声を受け、Netflixはワーナー作品の劇場公開を維持し、買収後は劇場配給にもきちんと取り組む姿勢を見せていたが、このことを素直に受け止める者は決して多くなかった。

また、ストリーミング最大手のNetflixがワーナーのIP（知的財産）やライブラリ作品を手中に収めることは、同じく老舗スタジオ同士の“横の合併”であるパラマウントの買収より規制リスクが高いとみられていたことも事実。さらに、サランドスがホワイトハウスを訪れたことからもわかるように、本件は早くから政治的な争いだった。なぜなら、実質的にパラマウントを掌握するエリソン家はドナルド・トランプ大統領の有力な支援者であり、デヴィッド・エリソンCEOもトランプ大統領の「良い友人」と呼ばれる人物。このことは審査のプロセスにおいて大きな強みになるといわれてきたのだ。

Netflixは、買収断念を発表した声明の中で、「この取引は適正価格で“行われればいい”もので、いかなる価格であっても“行われるべき”ものではありませんでした」と綴っている。あくまでもビジネスである以上、パラマウント以上の条件を出せなかったことは確かだろうが、もっと複雑な問題が絡み合っていたことも十分に考えられる。

政界からは、トランプ大統領と関係の深い人物が巨大企業の合併をまとめることを含めて批判の声もあがっている。パラマウントが劇場支持のスタンスを貫いていることから、映画界からの反発はNetflixの買収発表当時より明らかに少ないが、事実上ひとつのスタジオが消滅する以上、少なくない雇用が今後失われる可能性もある。

いずれにせよ、パラマウントによるワーナー買収が成立する場合、これはディズニーが21世紀フォックスを事業買収したことに次ぐスタジオ同士の大型合併だ。パラマウントはワーナーの映画・配信・テレビ部門を一挙に獲得し、新たな“メディア帝国”の建設に進み出すことになる。

（文＝稲垣貴俊）