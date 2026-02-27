B3リーグのトライフープ岡山は2月27日、ピータージュニア・オコエとのB3リーグ2025－26シーズンの契約を双方合意のうえで解除したと発表した。移籍先は奈良県の実業団チーム「ヤマトライジング奈良」。

現在24歳のオコエはナイジェリア出身、205センチ102キロのパワーフォワード。開志国際高校から名古屋学院大学へ進学し、2025年1月にトライフープ岡山へ加入した。今シーズンは6試合に出場して、平均6分4秒のプレータイムで2.0得点1.8リバウンドを記録した。

クラブは、強靭なフィジカルと陽気な性格でチームのエネルギーの源となり、日本でプロ選手として活躍するために努力を続ける姿勢を評価。限られたプレータイムのなかでも役割を理解し、常に試合出場の準備を怠らない姿勢を見せていたとコメントした。

オコエはクラブを通じ、「今シーズン、たくさんの応援をいただき本当にありがとうございました。プレーオフが終わるまでチームに残れないのは残念ですが、一緒に過ごした時間に心から感謝しています。これからもスタンドから皆さんとともにチームを応援していきます。トライフープ岡山を応援し、一緒に勝利を目指しましょう」と感謝の言葉を寄せた。