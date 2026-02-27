　Jリーグは27日、追加登録選手を発表した。

　浦和レッズはFWオナイウ阿道の登録が完了した。日本代表歴を持つオナイウはフランスやドイツでのプレーを経て5年ぶりにJリーグへ、浦和へは9年ぶりに復帰。28日のホーム開幕戦・鹿島アントラーズ戦から出場可能となる。

　ガンバ大阪は新高校3年生のGK野畑優真、DF丸岡海太、MF村田康輔と新高校2年生のMF藤本祥輝を2種登録。ジュビロ磐田もU-18から4人を2種登録した。

　以下、追加登録選手

▽浦和

FWオナイウ阿道(←マクデブルク/ドイツ)

▽G大阪

GK野畑優真(2種)

DF丸岡海太(2種)

MF村田康輔(2種)

MF藤本祥輝(2種)

▽磐田

MF奥田悠真(2種)

MF小枝朔太郎(2種)

MF西岡健斗(2種)

DF西野陽向(2種)