松井証券 <8628> [東証Ｐ] が2月27日大引け後(16:00)に配当修正を発表。従来未定としていた26年3月期の年間配当は50円(前期は40円)実施する方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社の株主利益還元策については、業績に応じて毎期配当していくことを基本方針としており、その水準は、主たる業務である信用取引を支える最適な自己資本水準、戦略的な投資の環境等を総合的に勘案した上で、配当性向60%以上かつ純資産配当率（DOE）8%以上を基準に決定してまいります。上記基本方針に基づき、2026年3月期の期末配当につきましては、1株当たり25円とすることを本事業年度終了後の定時株主総会に付議する予定です。なお、当期においては、2025年10月29日開催の取締役会の決議に基づき、1株当たり25円の中間配当を実施しました。したがいまして、年間での配当金額は1株当たり50円となります。

