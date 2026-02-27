　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


62108.66　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
61719.96　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
61682.82　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
59686.20　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
58861.44　　ボリンジャー:＋2σ(13週)

58850.27　　★日経平均株価27日終値

58235.45　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
57966.90　　6日移動平均線
57733.78　　均衡表転換線(日足)
57652.44　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
57650.54　　新値三本足陰転値
56040.06　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
55763.62　　均衡表基準線(日足)
55618.68　　25日移動平均線
54765.70　　均衡表転換線(週足)
54362.24　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
53584.92　　ボリンジャー:-1σ(25日)
53218.68　　13週移動平均線
52386.49　　75日移動平均線
52167.81　　均衡表雲上限(日足)
51551.16　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51361.31　　均衡表雲下限(日足)
50583.80　　均衡表基準線(週足)
50489.03　　26週移動平均線
50397.31　　ボリンジャー:-1σ(13週)
49517.40　　ボリンジャー:-3σ(25日)
47575.93　　ボリンジャー:-2σ(13週)
46615.82　　ボリンジャー:-1σ(26週)
45982.42　　200日移動平均線
44754.55　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42742.60　　ボリンジャー:-2σ(26週)
39458.62　　均衡表雲上限(週足)
38869.39　　ボリンジャー:-3σ(26週)
37334.58　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　85.19(前日79.98)
ST.Slow(9日)　　78.87(前日75.66)

ST.Fast(13週)　 90.84(前日90.52)
ST.Slow(13週)　 89.26(前日89.15)

