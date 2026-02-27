

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





62108.66 ボリンジャー:＋3σ(26週)

61719.96 ボリンジャー:＋3σ(25日)

61682.82 ボリンジャー:＋3σ(13週)

59686.20 ボリンジャー:＋2σ(25日)

58861.44 ボリンジャー:＋2σ(13週)



58850.27 ★日経平均株価27日終値



58235.45 ボリンジャー:＋2σ(26週)

57966.90 6日移動平均線

57733.78 均衡表転換線(日足)

57652.44 ボリンジャー:＋1σ(25日)

57650.54 新値三本足陰転値

56040.06 ボリンジャー:＋1σ(13週)

55763.62 均衡表基準線(日足)

55618.68 25日移動平均線

54765.70 均衡表転換線(週足)

54362.24 ボリンジャー:＋1σ(26週)

53584.92 ボリンジャー:-1σ(25日)

53218.68 13週移動平均線

52386.49 75日移動平均線

52167.81 均衡表雲上限(日足)

51551.16 ボリンジャー:-2σ(25日)

51361.31 均衡表雲下限(日足)

50583.80 均衡表基準線(週足)

50489.03 26週移動平均線

50397.31 ボリンジャー:-1σ(13週)

49517.40 ボリンジャー:-3σ(25日)

47575.93 ボリンジャー:-2σ(13週)

46615.82 ボリンジャー:-1σ(26週)

45982.42 200日移動平均線

44754.55 ボリンジャー:-3σ(13週)

42742.60 ボリンジャー:-2σ(26週)

39458.62 均衡表雲上限(週足)

38869.39 ボリンジャー:-3σ(26週)

37334.58 均衡表雲下限(週足)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 85.19(前日79.98)

ST.Slow(9日) 78.87(前日75.66)



ST.Fast(13週) 90.84(前日90.52)

ST.Slow(13週) 89.26(前日89.15)



［2026年2月27日］



