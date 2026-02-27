加地テック <6391> [東証Ｓ] が2月27日大引け後(16:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の7.2億円→10.2億円(前期は7.6億円)に41.7％上方修正し、一転して32.6％増益を見込み、一気に17期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の5.7億円→8.7億円(前年同期は4.4億円)に51.8％増額し、増益率が29.0％増→95.8％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の40円→60円(前期は40円)に大幅増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期の業績予想につきましては、アフターサービス事業の販売が当初の想定より好調に推移しており、売上高は前回予想を上回る見込みです。売上高の増加による利益増に加え、原価低減への取り組みで採算が改善したこと等により、営業利益、経常利益及び当期純利益については前回予想を上回る見込みです。



当社は、「持続的成長につながる研究開発や設備投資などの実行が、企業価値の向上と株主利益の拡大に資する」という考えのもと、持続的な成長のための戦略投資を最優先とし、企業価値の最大化を目指すとともに、株主への安定的な配当を継続していくことを基本方針としております。上記の方針のもと、2026 年3月期の1株当たり配当予想につきましては、前述の業績予想の上方修正を踏まえ株主還元を強化するため、前回予想の40円から20円増配した60円に修正いたします。※上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出しており、実際の業績は今後様々な要因により異なる可能性があります。

