女優平愛梨（41）が27日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。夫でサッカー日本代表DF長友佑都との間に男児4人をもうけたが、朝食は全員バラバラで苦労していると話した。

黒柳徹子が「4兄弟、朝は食べるものが全部バラバラなんですって？」と質問。平は「そうなんです。昔は上の2人は、ご飯でおにぎりで大丈夫だったんですけど、今は『朝、ご飯の気分じゃない』とか言うので、食べてくれないと授業に集中してくれないので、なるべく朝は言われたことをつくるようにしています」と話した。

黒柳は「すごいね。そんなこと言うの」と驚いた。さらに平は「同じ卵料理でも『卵焼きがいい』とか『目玉焼きがいい』とか『ウインナーがいい』『ハムがいい』とか」などと話した。黒柳は「本当に？ すっごいね」と話し「でも8歳、6歳、4歳、2歳。全部男の子です。それで下の子をみんな上を見てるから、なんか言うでしょ、もう」と尋ねた。

平は「でも、2歳なんですけど、兄ちゃんたちがしていることをまねて、ゲームでも、サッカーもボールもバランスもちゃんとやっていたりします。けっこうしっかりきています」と語った。