½÷À20¿Í¤Î°äÂÎ¡¢Îî°Â¼¼¤Ç»£±Æ¡¡¡ÖÀÅªÍßµá¡×½äººÉôÄ¹¤òÄ¨²üÌÈ¿¦
¡¡¸¡»ë¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤¿Ìó20¿Í¤Î½÷À°äÂÎ¤Î²èÁü¥Ç¡¼¥¿Ìó480ÅÀ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï27Æü¡¢°½À¥½ð·ÙÌ³²Ý¤ÎÃËÀ½äººÉôÄ¹¡Ê52¡Ë¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½äººÉôÄ¹¤Ï°ÊÁ°¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡½ð¤ÎÎî°Â¼¼¤Ç¡¢»äÍÑ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤¤»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÅªÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½äººÉôÄ¹¤Ï2009¡Á22Ç¯¤´¤í¡¢´Õ¼±·¸¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÖ±©¡¢¾ëÅì¡¢ÉÜÃæ¤Î3½ð¤Ç¡¢´Õ¼±³èÆ°¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤¿½÷À°äÂÎ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°äÂÎ¤¬Íç¤Î¼Ì¿¿¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤Ã¤¿¡£³°Éô¤Ø¤ÎÎ®½Ð¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£°äÂÎ¤ò´Þ¤à¶ÈÌ³´ØÏ¢¤Î²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â730ÅÀ¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£