TBS若林有子アナウンサー（29）が27日、アシスタントを務める同局ラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。体の変化について語った。

番組では、人間ドックを受けるというリスナーからのメールを紹介。「おふたりは昔のようにいかなくなったことや体調管理などどうですか」と体についての質問を受けた。

パーソナリティーの今田耕司から「わかばちゃん（若林アナの愛称）はまだ関係ないでしょ？」と聞かれると、若林アナはヒソヒソ声で「ある」と告白。「それこそ体重が。前はラーメンとか焼き肉食べて一時的に増えても、次の週にあまり食べなくしたらすぐ戻ったんですけど、今は戻んなくなっちゃって」と明かした。

今田が「もう来んの？ 29で？」と驚くと、若林アナは「来ますよ。30の年なので、代謝が多分落ちてて。最近、ずっとマッチョの後輩にどうやったら体重が落ちるのか聞いてて」と気にはしている様子。一方で「まず『グミ食べるのやめてください』とか言われて。それは無理って。『ラーメン食べるのやめてください』って。それも無理みたいな」と後輩のアドバイスを突っぱねており、今田からは「言うこと聞かないと。落とす気ないやん！」とツッコまれていた。