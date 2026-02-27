アンジェリーナ・ジョリー＆ブラッド・ピットの長男マドックス、名前からピット姓を外す
アンジェリーナ・ジョリーとブラッド・ピットの長男マドックス（24）。これまではマドックス・ジョリー・ピットとして活動していたが、現在はピット姓を名乗っていないことが分かった。
【写真】2023年にホワイトハウス晩餐会に出席した長男マドックス
Just Jaredによると、24歳のマドックスは、母アンジェリーナ主演の最新作『Couture（原題）』で助監督を務めたが、クレジットに「マドックス・ジョリー」と記載されている模様。今月フランスで上映された同作のエンドクレジットに、マドックス・ジョリーと書かれていたことをPeopleが確認したほか、昨年9月にトロント国際映画祭で配布されたプレス用資料にも同様の記載があったという。
2016年に離婚を申請し、2024年末に離婚が成立したアンジェリーナとブラッドには、マドックスを筆頭に、22歳のパックスと21歳のザハラ、19歳のシャイロ、そして17歳の双子ノックスとヴィヴィアンと、養子と実子を合わせて6人の子どもがいる。
シャイロは2024年、成人となる18歳の誕生日をきっかけに、裁判所に改名を申請。シャイロ・ヌーベル・ジョリー・ピットからシャイロ・ジョリーに正式に変更した。報道によれば、ザハラやヴィヴィアンも、ピット姓を外して活動しているようだ。
なおブラッドは、シャイロの改名申請を知り、心を痛めていると伝えられる。「子どもたちを失ったことを思い出すのは、もちろんブラッドにとって容易なことではありません。彼は子どもたちを愛しており、寂しく思っています」と当時関係者が明かしていた。
【写真】2023年にホワイトハウス晩餐会に出席した長男マドックス
Just Jaredによると、24歳のマドックスは、母アンジェリーナ主演の最新作『Couture（原題）』で助監督を務めたが、クレジットに「マドックス・ジョリー」と記載されている模様。今月フランスで上映された同作のエンドクレジットに、マドックス・ジョリーと書かれていたことをPeopleが確認したほか、昨年9月にトロント国際映画祭で配布されたプレス用資料にも同様の記載があったという。
シャイロは2024年、成人となる18歳の誕生日をきっかけに、裁判所に改名を申請。シャイロ・ヌーベル・ジョリー・ピットからシャイロ・ジョリーに正式に変更した。報道によれば、ザハラやヴィヴィアンも、ピット姓を外して活動しているようだ。
なおブラッドは、シャイロの改名申請を知り、心を痛めていると伝えられる。「子どもたちを失ったことを思い出すのは、もちろんブラッドにとって容易なことではありません。彼は子どもたちを愛しており、寂しく思っています」と当時関係者が明かしていた。