¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÀèÈ¯¸õÊä¤¬¼¦¤Î¼ê½Ñ¤ÇÌµ´ü¸ÂÎ¥Ã¦¡Ö¾Ð¤¤¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡½¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥È¡¦¥¦¥©¥ë¥É¥í¥óÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¼¦¤Î¼ê½Ñ¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ô£Í£Ú¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤¬£²£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£·Æü¡Ë¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¦¥©¥ë¥É¥í¥ó¤Ïºòµ¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï£±»î¹ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯¤Ë¤Ï£·¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥Ü¡¼¥é¡¼±¦ÏÓ¡£¼¦¤Î¼ê½Ñ¤Î´¶À÷¾É¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ´ü¸Â¤ÎÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥°¥ì¥¤¥°¡¦¥¹¥¿¥á¥ó´ÆÆÄ¤ÏÆ±Æü¡Ö¡Ê¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡ËÇ¿¤ß¤òÇÓ½Ð¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤é¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂç¿ÍÍÑ¤ª¿¬¿¡¤¤ÇÇ¯´ÖÇä¤ê¾å¤²£±£·£°²¯±ß¤ò¸Ø¤ë¡Ö¥Ç¥å¡¼¥É¥ï¥¤¥×¡×¼Ò¤¬¡Ö¼¦¤Ï¾Ð¤¤¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½õ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÁ´ÌÌ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÖÅö½é¡¢¤³¤Î²ø²æ¤Ï¡Øç½Éô¤Î´¶À÷¾É¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸å¤Ë¼¦¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿½èÃÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤ì¤Ï£Í£Ì£Â¤ÎÅµ·¿Åª¤ÊÊóÆ»¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²ø²æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤À¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡¡¡¡