¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÊÆ¹ñÂåÉ½±¦ÏÓ¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Îº£µ¨½é¼ÂÀï¤òÎø¿Í¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥À¥ó¤¬´ÑÀïÂ¨Åê¹Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÌá¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ï¡×
¡¡ÊÆµå³¦¤Î¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ºÆ¤Ó¥¹¥¿¥ó¥É¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡££×£Â£ÃÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ±¦ÏÓ¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡á¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤¬£²£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Î¡¼¥¹¥Ý¡¼¥È¤Î¥¯¡¼¥ë¥È¥¥¥Ç¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Çº£µ¨½éÅÐÈÄ¡££³²ó¤òÅê¤²¤Æ£±¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ÏÎø¿Í¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¥â¥Ç¥ë¤Î¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥À¥ó¤µ¤ó¡Ê£²£³¡Ë¤Î»Ñ¤¬¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¤Ï¡Ö¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤¬¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÉüµ¢¡¢¥ª¥ê¥Ó¥¢¡¦¥À¥ó¤Ï¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬£µ£°£°Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆ°²è¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¡¢¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ï£´»Íµå¤ò½Ð¤¹¤Ê¤ÉÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£Æ±µ»ö¤Ï±¦ÏÓ¤Î¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Á´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢º£Æü¤Ï¤½¤ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÍ×¤È¤Ê¤ê¡¢Íè¤¿¤ë£×£Â£Ã¤Ç¥Á¡¼¥à£Õ£Ó£Á¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÄ´À°´ü´Ö¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¼ç¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¥À¥ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢Æó¿Í¤Î¸øÅªÀ¸³è¤¬¤¤¤«¤ËÌ©ÀÜ¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤ÏÌîµå³¦¤ÎÏÈ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¹¤Þ¤ê¡¢°ìÈÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò²ñÏÃ¤Ë°ú¤¹þ¤ß¡¢¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Î»î¹ç¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤è¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£