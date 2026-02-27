◇卓球 ◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ 第６日（２７日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）

【シンガポール ２７日＝宮下京香】女子シングルス３回戦が行われ、世界ランク１０位の早田ひな（日本生命）が、同５位の蒯曼（かいばん、中国）をフルゲームの末に破り、８強入りを果たした。ＷＴＴの大会では過去３戦全敗だった因縁の相手を大舞台で初めて破った。２８日の準々決勝では、世界ランク１位の孫穎莎（そん・えいさ）と石洵瑶（し・しゅんしゃお）＝ともに中国＝の勝者と対戦する。張本美和（木下グループ）と組む女子ダブルスでも決勝に進んでいる。

◇シンガポール・スマッシュ 世界ツアー「ＷＴＴ（ワールド・テーブル・テニス）」において最も格付けが高いグランドスマッシュ。年間で最大４大会。今年は６〜７月に米国、８月に欧州、１０月にも中国で開催。男女シングルス、男女ダブルス、混合ダブルスの５種目を行い、世界ランクに関わるポイントも大きく、各種目優勝で２０００ポイント。賞金総額は１５５万米ドル（約２億４０００万円）、シングルス優勝者には、賞金１０万ドル（約１５００万円）。