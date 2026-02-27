侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が２７日、３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けて行われる中日との壮行試合（バンテリンドーム）の試合前練習でグラウンドに姿を現した。待ちに待った二刀流男の登場に球場は熱狂。ファンからは「大谷くーん！」「大谷さーん！」の大歓声が起こった。

三塁側ベンチ上には、大谷を間近で見ようとファンが集結。試合開始まで２時間以上ある午後４時すぎながら、観衆は数万人に膨れ上がった。日本ハム時代のチームメート・近藤とともにグラウンドに出た。レフト方面から中堅付近へ向かうと、左翼席のファンは総立ちになった。

フリー打撃では２８スイングで１１本のサク越えと圧巻のパワーを披露。３万人以上の大観衆が一斉にスマホを構えた。圧倒的な人気ぶりに、警備員が「写真撮影はお座席でお願いします」と繰り返すなど、通常ではありえない雰囲気となった。

この日は胸元に「ＪＡＰＡＮ」と書かれた灰色のＴシャツを着用し、チームバスで球場に到着。同じ花巻東高ＯＢで先輩のエンゼルス・菊池雄星に続くように午後３時頃に球場に入った。球場前では、試合開始が午後７時にもかかわらず、試合開始の７時間以上前の午前１１時から侍ジャパンのユニホームを着た人々の姿が多数。ファンの数は午後２時すぎには６００人超まで増加。２時３０分すぎに１便目のチームバスが到着すると、大谷は乗っていなかったが「大谷〜」という声が上がった。

大谷は２４日に羽田空港着のチャーター機で帰国。２６日に午後２時頃に県営名古屋空港に到着し、チームに合流。練習では最大５０メートルほど離れたキャッチボールを１０分間行い、その後は室内で打撃練習をするなどして調整した。

前日の会見では、２７日にフリーでの打撃練習を行うことも示唆しており、現状については「体の状態はいいと思う。時差ボケがちょっとまだある状態で、まあ頭がちょっとボーッとするなーとか、そういうところはあるけど、いたって健康な状態で、オフシーズンもキャンプもちゃんと過ごせたので、いい状態だと思います」と話していた。

２６日にはパドレス・松井裕樹投手がコンディション不良のため、出場を辞退することが発表。今大会は現状、日本代表では２００９年大会の５人を大幅に上回る歴代最多８人のメジャーリーガーが出場する予定だ。メジャー組は２８日も含めて中日との壮行試合には出場できず、３月２日のオリックス戦（京セラドーム）から出場が可能となる。