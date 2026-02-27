企業サイトの採用ページが、読む場所から対話する場所へ進化しています。

マイキャリアは2026年2月27日、AI採用担当者を常設する新サービス「worktalk」を発表しました。

求職者の理解促進からカジュアル面談の一次対応までを一体化し、自社サイト経由の応募最大化を狙う設計です！

worktalk「AI採用担当者常設ホームページリクルーティング」

発表日：2026年2月27日本社所在地：大阪府大阪市中央区南船場3-6-24 IBC心斎橋west2階

マイキャリアは、ホームページリクルーティングと人材紹介、採用コンサルティングを展開する採用支援企業です。

worktalkは、企業ホームページを採用の主戦場に据え、応募導線の設計とAI活用、行動データ分析を同時に進めるサービスです。

同社調べで日本初とする「AI採用担当者常設＋カジュアル面談フォーム＋一次対応代行」の統合モデルが、今回の核となっています。

求職者は仕事内容や評価制度、年収モデル、福利厚生、企業文化を対話形式で確認できるため、応募前の情報ギャップを埋めやすくなります。

採用担当側は質問傾向や閲覧行動を蓄積し、どの情報が応募につながるかを改善サイクルに載せられる運用です。

提唱企業マイキャリアの採用課題アプローチ

採用市場課題：人材紹介手数料は理論年収の30〜35%一次対応範囲：日程調整・基本情報ヒアリング・志望度確認

採用市場では手数料高騰に加え、応募後の志望度不足や面談工数の膨張が同時進行しています。

この状況で注目されるのが、求職者の最終意思決定が企業ホームページ上で行われるという行動変化です。

worktalkは外部媒体依存を前提にせず、自社サイトの情報体験そのものを採用成果へつなげる設計になっています。

生成AI時代は「検索される」だけでなく「AIに引用される」構造化情報が重要になり、採用ページの作り方も更新期です。

採用広報と選考前コミュニケーションを分断しない運用が、同サービスの実務的な強みです。

導入企業で可視化された成果データ

自社HP経由の応募数：約400%増（導入企業実績）CVR：35%（導入企業実績）経験者採用成功：導入から2ヶ月（導入企業実績）採用単価：1名あたり38万円（導入企業実績）

導入実績で見えているのは、応募数の増加だけでなく応募の質まで改善している点です。

応募前に情報理解が深まるため、面談時点での志望度が上がり、選考初期のすれ違いを減らしやすくなります。

カジュアル面談の前段業務を整理できることで、採用担当者は見極めと訴求に時間を使いやすい体制へ移行中。

量と質の両立を同時に設計するモデルとして、採用現場での再現性が期待されるサービスです☆

求人媒体掲載だけでは差がつきにくい今、自社ホームページを採用資産として育てる考え方がいっそう重要になっています。

worktalkは、AI対話と面談導線、運用データ改善を一つの流れにまとめた点がわかりやすい価値です。

採用広報と実務運用を同時に前進させたい企業にとって、次の一手になりうる発表でした。

【応募導線を対話で育てる新しい採用設計！

worktalk「AI採用担当者常設ホームページリクルーティング」】の紹介でした。

よくある質問

Q. worktalk AI採用担当者常設ホームページリクルーティングの発売日はいつですか？

発表日は2026年2月27日です。

Q. worktalk AI採用担当者常設ホームページリクルーティングの場所はどこですか？

本社所在地は大阪府大阪市中央区南船場3-6-24 IBC心斎橋west2階です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 応募導線を対話で育てる新しい採用設計！worktalk「AI採用担当者常設ホームページリクルーティング」 appeared first on Dtimes.