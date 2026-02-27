◇卓球 WTTシンガポールスマッシュ(2月19日〜3月1日、シンガポール)

女子シングルスの3回戦が27日に行われ、世界ランク10位の早田ひな選手が同5位の蒯曼選手(中国)を3−2(11−7、12−10、4−11、7−11、13−11)で破り、準々決勝進出を決めました。

過去3戦全敗の難敵。左利き同士の対戦で、相手のフォアサイドをうまく攻め、第1ゲームを奪取します。続くゲームは序盤に離されても、中盤以降に追い上げる展開。10−10からラリーの応酬で得点を奪うと、最後は相手のミスでゲームを連取します。

勝利まであと1ゲームとなりますが、第3ゲームは序盤にフォルトから点差を離され、大差で落とす展開。第4ゲームも相手の鮮やかなカウンターが飛び出すなど、序盤から1−5と点差をつけられます。中盤以降は積極的な攻撃をみせて徐々に取り戻しますが、第4ゲームも落とし、追いつかれます。

勝負の最終ゲームは、いきなり3連続失点。たまらずタイムアウトを取ります。その後、食らいつき2点差から互いに取って取られての展開。7−9からは相手のサーブで2本奪い、終盤に追いつきます。11−11からは深いツッツキから相手のミスを誘い1点リードへ。最後は相手のミスで熱戦に勝利。難敵に初勝利で天に両手を突き上げました。

同日は同11位の橋本帆乃香選手が同8位の陳熠選手(中国)と対戦。序盤からミドルを攻められ流れに乗れず、第3ゲームは粘りをみせますが、0−3のストレート負けとなりました。

前日の3回戦では、伊藤美誠選手が王芸迪選手(中国)に敗戦。 同じく長粼美柚選手が陳幸同選手(中国)に敗れました。一方、張本美和選手は大藤沙月選手との一戦に勝利。日本勢は2人が準々決勝進出となっています。

次戦は早田選手が孫穎莎選手(中国)か石洵瑶選手(中国)の勝者と対戦。張本選手は王曼碰選手(中国)との対戦となり、いずれも中国勢と激突します。

▽27日 3回戦結果

・橋本帆乃香 0−3 陳熠(中国)

(3−11、5−11、9−11)

・早田ひな 3−2 蒯曼(中国)(11−7、12−10、4−11、7−11、13−11)