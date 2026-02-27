堀内健、愛車は2年前に「半年待って購入」のトヨタ“高級ミニバン” 走行距離2.7万キロも“買取査定額”に大興奮「買った時と変わらない！」
お笑いトリオ・ネプチューンの堀内健が、18日深夜放送のテレビ朝日『ガリベンチャーV』（毎週水曜 深0：15※この日は深0：25）内『ホリケンのみんなともだち』に出演。自身の愛車を公開した。
【写真多数】納得の高級感…ホリケンが”納車待ち”して購入した『ヴェルファイア』（通常車）内外装全部見せ
この日は、同番組の人気企画「ふれあい社会科見学」で、トンツカタン・森本晋太郎、照英、櫻坂46の武元唯衣とともに中古車買い取りサービスの会社を訪れた。同社の主な仕事や、最近の買い取り実績などを説明されたうえで、実際のホリケンと照英の愛車を査定してもらうことに。
ホリケンの愛車は、2024年に「半年くらい待って買いました」というトヨタ『ヴェルファイア』。走行距離は「1年ちょっとで2万7000キロ」だといい、「ゴルフいっちゃう（から距離が延びる）」とその理由を語った。
買取希望価格を聞かれたホリケンは「買った時も700〜800（万円）？くらいだったから…」といい、武元が「400万円」と予想するが、ホリケンは「黒は買取価格上がるんで、もうちょい高いかな」と自信を見せた。
そして買取価格が「720万円」と発表されると、一同驚き。ホリケンが「買った時と変わらないじゃないですか！」と興奮すると、同店スタッフは「車種が人気」「走行距離が浅い」「傷がなく大事に乗っている」といった理由を挙げ、さらに「出張（査定）できればもう少し高くなる可能性がある」とした。
なお現在、TVerで見逃し配信中となっている。
