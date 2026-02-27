２６日のテレビ朝日「アメトーーク！」では、「センスある後輩に緊張しちゃう芸人」企画が行われた。

出川哲朗の持ち込み企画。ＦＵＪＩＷＡＲＡ藤本敏史、ロッチ中岡創一、平成ノブシコブシ吉村崇、みなみかわ、パンサー尾形貴弘、ネルソンズ和田まんじゅう、きしたかの高野正成らが出演した。

センスへの劣等感や邪魔になってはいけないとの思いなどから、楽屋で一緒になったり、共演すると緊張する後輩が話題に。

特にロングコートダディ堂前透の名前が挙がるとひな壇から一斉に「ああー！」と賛同の声があがった。

和田まんじゅうは「僕同期ですけど緊張しますもん。楽屋いたら遠くに行きます」と明かし、一方で相方・兎は？と聞かれると「兎は余裕です！」と笑わせた。

みなみかわも、「兎とわちゃわちゃしてて、堂前が来たら急に緊張するんですよ」。尾形貴弘も中岡創一も堂前の名前を挙げ、出川哲朗は堂前と番組共演した際に「なに話していいか分かんないから無言が続いて」と説明。ヤクルトファンの会話も続かず、また沈黙になったが、しばらくして堂前から「池山監督、今年どう思います？」と聞かれ、出川は「俺、泣きそうになって。うれしい！よかったー！」と笑わせた。