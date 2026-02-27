中国残留日本人孤児の波乱万丈の半生を描いた山崎豊子の長編小説「大地の子」が舞台化される。

中国でひとりぼっちとなり、中国人養父に「陸一心（ルーイーシン）」として育てられる勝男を井上芳雄、勝男の実父を益岡徹が演じる。（小間井藍子）

原作小説は１９９５年に上川隆也主演でテレビドラマ化され、評判となった。井上、益岡ともにドラマ版の印象が強く残っているという。「俳優の皆さんが本当に素晴らしくて、毎回、涙を流して見ていた。これを舞台化できるのだろうかと思った」と益岡。井上は「実は以前、ミュージカルにしたらいいんじゃないかと、ひそかに思ったことも。自分にとって大切な作品だったので今回、オファーをもらってうれしかった」と語る。

第２次世界大戦中、満蒙開拓団として満州（現中国東北部）で家族と暮らしていた７歳の松本勝男は、父の耕次が出征中に終戦を迎える。攻め込んできたソ連軍によって母親は虐殺され、妹・あつ子（奈緒）とは生き別れに。勝男は人さらいによって売られていたところ、中国人教師の陸徳志（山西惇）に助けられ、「一心」と名付けられる。

マキノノゾミの脚本について、井上は「元々の長編をそぎ落とし、モノローグが多用され、あまり会話劇っぽくない印象です。あつ子が過去を思い出していく過程が一つの軸で、舞台版ならではの劇構造となっている」と印象を語る。

益岡が演じる耕次は、ドラマ版では昨年亡くなった名優・仲代達矢が演じた。仲代主宰の「無名塾」出身の益岡は今回、並々ならぬ思い入れがある。

「（仲代は）９０を超えても毎晩晩酌していて頑健で、変わらず元気でいてくれる存在だと思っていたので亡くなった時はうろたえました。僕が演じる耕次をできれば見てもらいたかった」と切なそうに語る。「僕の一番上のきょうだいは終戦の年に生まれ、僕は戦後１１年に生まれている。そんなに昔の話という印象はないんですね。一心やあつ子と同じ時代を生きてきた者の責務として、芝居を通して平和を伝えたい」

井上は海外ミュージカルで華々しく主演を張る一方、井上ひさし作「組曲虐殺」など、昭和を描いた作品にも出演してきた。今回は演出の栗山民也が参考にしたという江成常夫のノンフィクション「シャオハイの満洲」を読み、役作りを進めた。「読めば読むほど壮絶で、全てを理解して表現しようというのはおこがましいとも感じる。全てを背負ってというより、その先にある淡々とした人間の強さみたいなものが出せたら」

東京・浜町の明治座で２６日〜３月１７日。（電）０５７０・００・７７７７。

井上芳雄が２５周年記念本…活動振り返る

井上のデビュー２５周年を記念したムック本「井上芳雄２５ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＢＯＯＫ」（ぴあ）が発売中だ。

デビューは２０００年６月、東宝ミュージカル「エリザベート」の皇太子ルドルフ役。「ミュージカル界のプリンス」と呼ばれた時期を経て、今は「歌に芝居にＭＣもできるミュージカルスター」として様々なジャンルに活躍の場を広げる。

本では、四半世紀の活動を振り返るロングインタビューのほか、各界著名人のお祝いメッセージなどを掲載している。また、「ミュージカル界の“広報部長”井上芳雄の挑戦記」と題したコーナーでは、井上自身の言葉を交えて映像やラジオなどの活動を紹介している。税込み３３００円。