Ｎｅｔｆｌｉｘの韓国ドラマ「イカゲーム」シリーズや「ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜」「涙の女王」などで知名度を上げた俳優のパク・ソンフンが２６日、俳優業復帰作となる新ドラマ「未婚男女の効率的な出会い」の制作発表会に出席し心境を伝えたと、現地メディアのＭＢＣ芸能ニュースなどが報じた。

パク・ソンフンは２０２４年の年末、ＳＮＳで誤爆投稿し物議に。間もなく謝罪したが、騒動余波により出演予定だったドラマ「暴君のシェフ」を降板した。

記事によると、パク・ソンフンは会見で「久しぶりに復帰するので、緊張している。以前と比べ慎重かつ厳重な姿勢で、作品や人生と向き合いながら日々を過ごしている」と近況を明かしたという。今作を復帰作に選んだ理由については「（ともに主演を務める女優の）ハン・ジミンが出演するという話に惹かれた。彼女のファンだったので、ぜひ共演してみたかった」「これまでの出演作はくしくも荒っぽいキャラクターが多かったので、この作品でひと味違う姿をお見せできるのでは、多くの共感が得られる物語が描けるのではないかと思った」と伝えたとした。

ドラマ「未婚男女の効率的な出会い」は、長く愛せる一人の人を探そうと決意した女性が合コンに出かけ、異なる魅力を持つ２人の男性と出会い、惹かれ、揺れ動きながら、ついに真実の愛の意味を見つけていくロマンチックコメディー。２８日より、韓国で放送開始となる。