犬を落ち着かせる声のかけ方

1.低めの声で声かけをすること

犬を落ち着かせたいときは、低めの声で声かけをしてみましょう。

高い声は犬を興奮させてしまうことがあります。高い声では遊びの合図になってしまうこともあります。

低めの声で話しかけることで犬に安心感を与え、落ち着いてもらうようにしましょう。

2.ゆっくりと話すように声かけをすること

犬を落ち着かせたいときは、ゆっくりと話すように声かけをしましょう。

早口で声かけをすると、高い声のときと同じように、犬を興奮させてしまったり、遊びの合図として捉えられてしまったりすることがあります。

なるべく短い言葉を使って、ゆっくりと話すように声かけをすることで、犬が落ち着きやすく、伝わりやすくなります。

3.気持ちを落ち着かせてから声かけをすること

犬を落ち着かせたいときは、気持ちを落ち着かせてから声かけをすることが大事です。

犬は飼い主の気持ちを読み取ります。飼い主がイライラした気持ちで声かけをしたり、焦る気持ちで声かけをしたりすると、犬もソワソワとして落ち着くことができなくなってしまいます。

愛犬を落ち着かせたいときは、まず飼い主が気持ちを落ち着かせ、冷静に堂々と、そして淡々と声かけをするようにしましょう。

4.やわらかい声で指示を出すこと

犬を落ち着かせたいときは、やわらかい声で指示を出しましょう。

インターホンのチャイムの音が鳴ったとき、興奮した犬が吠えてしまうことがあります。“すぐに対応しなければ…！”という思いから、つい声を荒げてしまうことがあるのではないでしょうか。

「ダメ！」「いけない！」「静かにして！」と声を荒げることよりも、「ハウス」「待て」「伏せ」「おすわり」など、指示を出すことで犬を落ち着かせることができます。

そして、その指示を出すときは、やわらかい声であることが大事です。

5.ゆったりとした動作で声かけをすること

犬を落ち着かせたいときは、ゆったりとした動作で声かけをするようにしましょう。

犬を落ち着かせたいときは、「声」だけでなく「動作」も重要なポイントになります。飼い主の動作が慌ただしいと、犬に緊張感を与えてしまうことがあります。

ゆったりとした動作を心がけることで、犬に安心感を与え、落ち着いてもらうことができます。

愛犬が興奮してしまう要因

愛犬が興奮してしまう要因は、「刺激」です。

インターホンのチャイムの音 飼い主の甲高い声 飼い主の慌ただしい動作

このようなことが挙げられます。

また、運動不足やストレスの蓄積、生活リズムの乱れ、不安や恐怖も犬が興奮する要因になることがあります。

しつけのポイント

犬により伝わりやすく、より理解してもらいやすくするため、短い言葉を使って指示を出すことが大事です。

犬の間違った行動を叱ることよりも、犬の正しい行動を見逃すことなく褒めることが重要です。どんな些細な行動も正しい行動なのであれば褒めてあげましょう。

まとめ

犬を落ち着かせる声のかけ方を5つ解説しました。

低めの声で声かけをすること ゆっくりと話すように声かけをすること 気持ちを落ち着かせてから声かけをすること やわらかい声で指示を出すこと ゆったりとした動作で声かけをすること

愛犬が興奮しているときほど、飼い主は冷静にならなければなりません。気持ちを落ち着かせ、冷静になることで、正しい判断と対応をすることができます。

“うちの犬はどうしてこんなに興奮しやすいんだろう…”と悩んだときは、生活リズムを整えることを始めてみてください。

生活リズムや体内時計や自律神経が乱れていると、犬の心は不安定になってしまいます。心の乱れが興奮に繋がりやすいのです。