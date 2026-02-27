「あかんかわいい」高木菜那の“ふみふみ”動画が反響…「すっぴんが可愛い過ぎて何度も再生しました！」

高木菜那さんがミラノのホテルで手洗い洗濯する動画が注目を集めた(C)産経新聞社

2018年平昌五輪のスピードスケート女子で金メダル2個を獲得した高木菜那さんが自身のインスタグラムを更新し、現地解説で訪れたミラノのホテル自室で手洗いで洗濯する様子を撮影して投稿した。

【動画】「反則級の笑顔にヤラれました〜」高木菜那の手洗い洗濯をチェック

高木さんはインスタで「遠征あるある」と記し、「遠征中欠かさず続けた事。それ手洗い！！海外、特にヨーロッパは洗濯機がないホテルが多いです！なので毎日手洗い洗濯をしていました」と明かすと、「スケーターはよく手洗いしてますが、他のアスリートの人達も手洗いはあるあるなのかな？」と投げかけた。

さらに「ちなみにこれは私流です！！（足の裏は綺麗です。笑）」と、洗った衣服をタオルにくるんで脱水。「他にもっと素晴らしい手洗いの仕方を知ってる人は私に伝授してください！！！」と伝えている。