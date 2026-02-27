「ポテチの袋も開けられない」ヤ軍481億円男が衝撃告白　満身創痍となった肘の深刻状況を赤裸々証言「治ることは絶対にない」

肘の状態が芳しくない中でも治療を受けながら、プレーし続けるというスタントン(C)Getty Images

球界を代表する大砲は、満身創痍の状態でも戦う意欲だけは失っていない。

現地時間2月26日、ヤンキースのジャンカルロ・スタントンは、両肘にPRP注射（血小板を利用した治療法）からの回復状況について、米メディア『NJ.com』で「今もペットボトルの蓋も開けられない」と告白した。

まさに衝撃的な一言だ。現在36歳の13年総額3億2500万ドル（約481億円）の契約を残した中で2018年にマーリンズからヤンキースにトレードで電撃加入。アーロン・ジャッジとの共闘が大いに期待されたが、移籍後は相次ぐ故障によって成績が低迷。毎シーズンのようにコンディション不良に悩まされてきた。

17年シーズンに年間59本塁打を放った規格外のパワーも鳴りを潜めている。春先に肘の治療を余儀なくされた昨季も本格復帰を果たしたのは6月末。出場77試合で、24本塁打、打率.273、OPS.944とまずまずの成績こそ残したが、2019年以降のレギュラーシーズンにおける出場率はわずか56.4%（1032試合中582試合）。1年を通じた活躍ができずに苦しんでいるのは、火を見るよりも明らかなのだ。

そうした中で現状は芳しくない。「この仕事をしているうちは治ることは絶対にない。気分なんかと同じように、良い日もあれば、悪い日もある」と赤裸々に明かしたスタントンは「ポテトチップスの袋すらも開けられないんだ。それが現実だよ」と告白。日常生活にも支障が出ていることを続けた。