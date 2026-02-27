小学校では学年閉鎖も… インフルエンザ再び“猛威” 札幌で今季２回目の警報 旭川や釧路でも
インフルエンザが再び猛威を振るっています。
札幌市は患者数が基準値を超えたとして、２月２７日にインフルエンザ警報を発表しました。
今シーズン２回目の警報です。
札幌市内の小児科です。
朝から風邪症状を訴える子どもたちが受診に訪れていました。
（円山ため小児科 多米淳院長）「先週は半分ぐらいインフルエンザの方が多かった。大人の方が増えているとの情報があるので、３月２週目くらいまで注意が必要」
また、道内では３０ある保健所のうち、札幌や旭川など１０か所で警報、１３か所で注意報レベルとなっています。
（発寒西小学校 上田隆之教頭）「６年生はインフルエンザで学年閉鎖になっています」
札幌市西区の発寒西小学校です。
２７日はインフルエンザで６年生が学年閉鎖、２年生で学級閉鎖となっていました。
（発寒西小学校 上田隆之教頭）「今週に入っておととい３学級、きのう１学級、きょうから２学級と、徐々に徐々に閉鎖の学級が増えている」
札幌市教育委員会によりますと、２７日時点で市内６０の小中学校で学年・学級閉鎖の措置がとられているということです。
いま再び猛威をふるうインフルエンザ。
改めて基本的な感染対策を徹底することが重要です。