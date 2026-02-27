インフルエンザが再び猛威を振るっています。



札幌市は患者数が基準値を超えたとして、２月２７日にインフルエンザ警報を発表しました。



今シーズン２回目の警報です。



札幌市内の小児科です。



朝から風邪症状を訴える子どもたちが受診に訪れていました。



（円山ため小児科 多米淳院長）「先週は半分ぐらいインフルエンザの方が多かった。大人の方が増えているとの情報があるので、３月２週目くらいまで注意が必要」





札幌市は、インフルエンザの患者数が２月２２日までの１週間で１医療機関あたり３３．４５人となり、警報の目安となる３０人を超えたため、２７日にインフルエンザ警報を発表しました。２０２５年１１月にも発表されていて、今シーズン２回目です。また、道内では３０ある保健所のうち、札幌や旭川など１０か所で警報、１３か所で注意報レベルとなっています。（発寒西小学校 上田隆之教頭）「６年生はインフルエンザで学年閉鎖になっています」札幌市西区の発寒西小学校です。２７日はインフルエンザで６年生が学年閉鎖、２年生で学級閉鎖となっていました。（発寒西小学校 上田隆之教頭）「今週に入っておととい３学級、きのう１学級、きょうから２学級と、徐々に徐々に閉鎖の学級が増えている」札幌市教育委員会によりますと、２７日時点で市内６０の小中学校で学年・学級閉鎖の措置がとられているということです。いま再び猛威をふるうインフルエンザ。改めて基本的な感染対策を徹底することが重要です。