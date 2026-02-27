【スキージャンプ】「4年後38歳は“1番脂の乗った時期”」30年フランス・アルプス五輪へ34歳小林潤志郎が国内大会優勝！
第97回宮様スキー大会国際競技会 ノーマルヒルジャンプ競技(札幌・宮の森ジャンプ競技場)
ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した小林陵侑選手の兄・小林潤志郎選手が1回目・2回目ともにトップの得点をマークして、2位に10点近い差をつけて優勝を果たしました。
1回目ヒルサイズ(100ｍ)に迫る97ｍのジャンプでトップに立った小林選手は、続く2回目もK点を越える95ｍのジャンプ。飛型点でも、2回ともに出場選手トップの数字をマークしました。
現在34歳でスキージャンプでは“ベテラン”とも呼ばれる年齢ですが、次回2030年のフランス・アルプス五輪について「38歳という1番脂の乗ったところで活躍できれば、オジさんたちにも勇気を与えられる。心も身体も良い状態にして迎えたい」と意気込んでいました。
◆大会結果
男子組
優勝 小林潤志郎 247.4
2位 小林朔太郎 238.1
3位 佐藤慧一 233.3
女子組
優勝 一戸くる実 229.7
2位 中山和 225.2
3位 岩佐明香 213.9