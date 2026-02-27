第97回宮様スキー大会国際競技会 ノーマルヒルジャンプ競技(札幌・宮の森ジャンプ競技場)



ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ混合団体で銅メダルを獲得した小林陵侑選手の兄・小林潤志郎選手が1回目・2回目ともにトップの得点をマークして、2位に10点近い差をつけて優勝を果たしました。

1回目ヒルサイズ(100ｍ)に迫る97ｍのジャンプでトップに立った小林選手は、続く2回目もK点を越える95ｍのジャンプ。飛型点でも、2回ともに出場選手トップの数字をマークしました。





2018年平昌、2022年北京と2大会連続で五輪に出場した小林選手ですが、今年のミラノ・コルティナ五輪では代表から外れ、さらに五輪後のW杯転戦メンバー入りも逃すなど苦戦が続いています。それでも現状については「すごく悔しいですけれど、自分の中では今もＷ杯で活躍できる状態ではあると思っている」と自信をのぞかせました。現在34歳でスキージャンプでは“ベテラン”とも呼ばれる年齢ですが、次回2030年のフランス・アルプス五輪について「38歳という1番脂の乗ったところで活躍できれば、オジさんたちにも勇気を与えられる。心も身体も良い状態にして迎えたい」と意気込んでいました。◆大会結果男子組優勝 小林潤志郎 247.42位 小林朔太郎 238.13位 佐藤慧一 233.3女子組優勝 一戸くる実 229.72位 中山和 225.23位 岩佐明香 213.9