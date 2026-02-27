日本ハムは、忙しい共働き世帯向けに、肉本来のうま味と食べ応えを追求した、夕食の準備をもっと楽にする加工肉の新ブランドを立ち上げた。第一弾として「Atta！a（アッタラ）うま塩もも切り落とし」「Atta！a（アッタラ）うま塩バラ切り落とし」「Atta！a（アッタラ）うま塩バラ厚切り」の3品を、3月1日から全国の量販店などで発売する。



「Atta！a うま塩バラ切り落とし」

近年、共働き化が進み、有業女性の家事関連時間は、この20年間で1日平均25分短縮している（出典：総務省統計局「令和3年社会生活基本調査」から）。こうした背景もあり、精肉は素材そのものの味わいや食感が楽しめる反面、「調理の手間がかかる」「日持ちしない」といった家事の悩みがある。一方で、加工肉は賞味期限が長く便利であるものの、食卓シーンとしては「朝食向け」のイメージが強いといった声がある。そこで同社は、精肉と加工肉の長所に着目し、双方の“いいとこどり”を実現した。同商品は、精肉のような素材感や食べ応えと、加工肉ならではの扱いやすさ（下処理不要・日持ち）を兼ね備えた、夕食の食卓で活躍する新しい“肉”とのこと。人々の「あったら嬉しい」「あったら助かる」を叶え、新しい（アッタラしい）便利なお肉として名づけた。



「Atta！a うま塩バラ厚切り」

日本ハムは、新ブランド「Atta！a（アッタラ）」によって、ハム・ソーセージ売場に新たなカテゴリーを創出するとともに、夕食シーンの開拓によって売場全体の活性化を目指す。

Atta！a（アッタラ）シリーズの特長は、原材料を9品目以内としたシンプルな製法（同社社内基準による）とのこと。こんぶだし、清酒でうま味を引き立てた「うま塩」の下味付きで調理の手間を軽減した。冷蔵で30日保存が可能。買い置きができ、急な夕食作りにも便利だという。パッケージの二次元コードから、夕食にぴったりなアレンジレシピを紹介する。

［小売価格］各388円（税込）

［発売日］3月1日（日）

日本ハム＝https://www.nipponham.co.jp