ネスレ日本は、水や炭酸に混ぜるだけで手軽に爽やかな新しいコーヒー体験が楽しめるスティックタイプ製品「ネスカフェ クーラー」を、3月1日に発売する。「ネスカフェ クーラー」は、これまでコーヒーを飲む機会が少なかった層に向けた新たな選択肢として位置づけており、今後はラインアップの拡充も予定している。

日本では、飲用されるコーヒーの約40％がアイスコーヒーとなり（2025年時点、消費者行動研究所「飲み物調査」）、近年は暑さを感じる期間が長くなる傾向や、ライフスタイルや嗜好の多様化も相まって、その人気はさらに高まっている。さらに、仕事や家事、勉強などのタスクに追われ、SNSやデジタルツールからの情報が絶えず届く毎日の中で、気分をさっと切り替えたい場面に合う、甘さや苦味をひかえたすっきりと軽やかな口当たりのドリンクを求める声が増えている。



「ネスカフェ クーラー」レモン

「ネスカフェ クーラー」は、ライトロースト（浅煎り）コーヒーに果実を思わせるみずみずしい香りと柔らかな酸味を重ねることで、爽やかな味わいを実現した“新感覚”のリフレッシュドリンク。透明感のある香りと明るい酸味が心地よい「レモン」と、華やかな香りとやわらかな甘酸っぱさが楽しめる「ラズベリー」の2フレーバーを展開する。



「ネスカフェ クーラー」ラズベリー

食後のリフレッシュ、仕事・勉強の合間の気分転換、運動やアウトドア時の水分補給など、日常のさまざまなシーンで心地よく楽しめ、1杯あたり約23kcal、カフェイン控えめ（同品5gを180mlの水に溶かしたコーヒー液を日本食品標準成分表2020年版（八訂）「コーヒー抽出液」と比較し、カフェインが15〜30％程度）で、すっきりとした飲み心地になっている。

［発売日］3月1日（日）

ネスレ日本＝https://www.nestle.co.jp