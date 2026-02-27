

「冷感タオル COOL RUSH」（左から：スティックタイプ、 個包装タイプ、 ポケットタイプ）

アイリスオーヤマは、使い方に合わせてシートサイズやパッケージ仕様を選べる「冷感タオル COOL RUSH（クールラッシュ）」シリーズ3種類を、2月27日から全国のドラッグストアやホームセンター、インターネットサイトを中心に順次発売（個包装タイプ、ポケットタイプのみ、2月25日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）する。

総務省によると、昨年は夏の平均気温が最も高くなり、全国における熱中症による救急搬送人員が過去最多（総務省消防庁「令和7年（5月〜9月）の熱中症による救急搬送状況」から参照）となるなど、熱中症予防に対する関心が高まっている。





今回発売する「冷感タオル COOL RUSH」シリーズは、肌を拭いた際に肌温度から約3℃低く（27℃環境下で本品を5分間使用した場合）感じられる清涼感が特長となる。2種類のクール成分（メントール・乳酸メンチル）を配合し、ひんやりとした感覚が約1時間持続（27℃環境下で同品を1時間使用した場合）する。

スティックタイプは、超大判サイズ（60×28cm）ながら携帯しやすいスリムな個包装で、様々な野外活動や部活動、通勤や出張といったビジネスでの持ち運びにも適している。個包装タイプは、超大判サイズ（60×40cm）のタオル形状で、首にかけたり背中の汗を拭いたりと、幅広い用途に使用できる。ポケットタイプはコンパクトなパッケージで、小さい鞄やポケットにも収納でき、日常的な外出時の携行に適している。

同社はヘルスケア事業を重点分野として強化している。今後も地球温暖化などの社会課題に対応し、快適な生活を実現できるよう、生活者の暮らしに密着した商品開発を進めていく。

［小売価格］オープン価格

冷感タオル COOL RUSH

スティックタイプ：3月16日（月）

個包装タイプ：3月3日（火）

ポケットタイプ：3月3日（火）

アイリスオーヤマ＝https://www.irisohyama.co.jp