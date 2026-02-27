ニッポンハムグループの日本ハム冷凍食品は、家庭用冷凍食品市場で、近年大きく伸長するワンプレートカテゴリー市場に「ナーン＆Wカレー」（「ナーン＆バターチキン・キーマのWカレー」、「ナーン＆バターチキン・ほうれん草のWカレー」）の2品を3月1日から全国の量販店などで発売する。



「ナーン＆バターチキン・ほうれん草のWカレー」

近年、家庭用冷凍食品市場では、ワンプレートカテゴリーが大きく伸長し、昨年度では2021年比で推計約3倍の売上規模に成長している（同社調べ）。

日本ハム冷凍食品は、チルドナン市場で高いシェアを持つ日本ハムの強みと、各種カレー商品のノウハウを活かし、これまでにない「ナーンとカレー」の冷凍ワンプレート商品を発売し、冷凍ワンプレート市場に新規参入する。電子レンジで温めるだけで、専門店のような本格的な味わいを楽しめる商品となっている。

「ナーン＆バターチキン・キーマのWカレー」は、ふんわり食感のナーン2枚と2種類のカレーをセットしたワンプレート商品。カレーは、バターのコクとトマトペーストの酸味が特長の「バターチキンカレー」と、揚げなすをトッピングした具材感のある「キーマカレー」の2種となる。電子レンジで温めるだけの簡単調理で、専用トレー入り、そのまま食べられるので洗い物も不要となっている。

「ナーン＆バターチキン・ほうれん草のWカレー」は、ふんわり食感のナーン2枚と2種類のカレーをセットしたワンプレート商品。カレーは、バターのコクとトマトペーストの酸味が特長の「バターチキンカレー」と、ナチュラルチーズをトッピングしたスパイス香る「ほうれん草カレー」の2種となる。電子レンジで温めるだけの簡単調理で、専用トレー入り、そのまま食べられるので洗い物も不要となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月1日（日）

日本ハム冷凍食品＝https://www.nipponham-frozenfoods.co.jp