なか卯が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、3月4日午前11時から、「本格炭火焼き鳥丼」を販売する。

「親子丼」や「鶏から丼」など鶏を使った自慢の商品を揃えるなか卯に、本格的な炭火焼き鳥を楽しめる新商品が登場する。

「本格炭火焼き鳥丼」は、備長炭で香ばしく焼き上げた鶏もも肉を、白ネギとともに、2種の醤油や青森県産黒にんにくを使用したタレに絡めてごはんの上に盛り付けた一品。香ばしくジューシーな炭火焼き鳥と、奥深い味わいの甘めのタレが染み込んだごはんは相性抜群で、食べ進める手が止まらなくなること間違いなしだとか。好みで別添えの柚子胡椒を合わせて食べると、コク深い焼き鳥丼に爽やかな風味やピリッとした辛みが加わり、味わいの変化を楽しめる。

同時に、なか卯の“こだわり卵”のまろやかさをプラスした「とろたま炭火焼き鳥丼」や「温たま炭火焼き鳥丼」も販売する。

ぜひこの機会に、近くのなか卯の店舗や家庭で、深みのある味わいと炭火の香りが食欲をかき立てる「本格炭火焼き鳥丼」を食べてほしい考え。

［小売価格］

本格炭火焼き鳥丼

ごはん小盛：660円

並盛：690円

ごはん大盛：780円

とろたま炭火焼き鳥丼

ごはん小盛：750円

並盛：780円

ごはん大盛：870円

温たま炭火焼き鳥丼

ごはん小盛：770円

並盛：800円

ごはん大盛：890円

（すべて税込）

※持ち帰りが可能

※一部店舗は価格が異なる

※445店舗で販売予定（2月25日時点）

［発売日］3月4日（水）

なか卯＝https://www.nakau.co.jp