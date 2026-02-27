

「ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌」

森永乳業は、おなかから健康をサポートする「ビヒダス ヨーグルト」シリーズから、2種類のビフィズス菌入りで腸から太りにくいカラダづくりをサポートする（同品の機能性関与成分である「ビフィズス菌BB536」と「ビフィズス菌MCC1274」の摂取によって、おなかの脂肪が減少する作用機序のこと）「ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌」を4月14日に発売する。「ビヒダス ヨーグルト」シリーズの大容量プレーンタイプでは「ビヒダス プレーンヨーグルト 脂肪ゼロ」以来17年ぶりの新商品となる。

年齢とともに体型変化がみられる中、30〜40代女性のカラダの悩みに関する調査では、「体重・体型」が最も多い悩み（出典：クロスマーケティング「身体の悩みに関する調査（2024年）女性編」2024年7月 n＝500）として挙げられている。また、物価高でコスパが求められる時代の中、2025年の大容量プレーンヨーグルト市場は前年比107％（出典：インテージ SRI＋ 中・大容量プレーンヨーグルト市場（同社定義）2025年1月〜2025年12月推計販売規模（金額）前年比）で伸長している。

新発売する「ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌」は、日本で初めて（日本初、ビフィズス菌のみを機能性関与成分としておなかの脂肪（腹部総脂肪、内臓脂肪）を減らす機能、腸内環境を整える機能の2つの機能性について表示したヨーグルト（森永乳業調べ 2025年12月））ビフィズス菌を機能性関与成分として「おなかの脂肪を減らす」機能と「腸内環境を整える」機能を持つWヘルスクレームの機能性ヨーグルト。同品は「ビフィズス菌BB536」100億個と「ビフィズス菌MCC1274」50億個を機能性関与成分としており、「ビフィズス菌BB536」と「ビフィズス菌MCC1274」にはBMIが高めな人のおなかの脂肪（腹部総脂肪、内臓脂肪）を減らす機能が、「ビフィズス菌BB536」には生きて大腸に届き、腸内環境を整える機能が報告されている。

容器ヘッドスペースの酸素濃度を低減することで、ビフィズス菌の生残性を高める新製法（「IDF World Dairy Summit 2025 にて、ベストポスター賞を受賞〜容器ヘッドスペースの酸素濃度がビフィズス菌入りヨーグルトに与える影響〜」）によって「ビフィズス菌BB536」と「ビフィズス菌MCC1274」の2種類のビフィズス菌入りビヒダスヨーグルトを実現できた。健康においてもコスパが求められる時代に、毎日続けやすい大容量タイプ（400g）の機能性表示食品となる。また、脂肪ゼロタイプなので、脂肪分の摂取を抑えられるだけでなく、「ビフィズス菌 BB536」と「ビフィズス菌 MCC1274」によって腸から脂肪にアプローチすることができる。酸味を抑えたまろやかな味わいのため、そのままでもおいしく楽しめる。

［小売価格］330円（税別）

［発売日］4月14日（火）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp