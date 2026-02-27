プラスは、軽い力でよく消える消しゴムとして支持されている「エアイン」ブランドから、日本語の文字をモチーフにした消しゴム「エアイン 文字消〜モジケシ」を、4月20日に発売する。

2019年に登場した「エアイン 富士山消しゴム」をきっかけに、「消すを楽しむ」という価値観が文具の新たな楽しみ方として広がってきた。

その流れの中で同製品は、文字そのものを造形モチーフとし、「性格が丸くなる」など慣用句が持つ感情や意味を“消しながら体感する”という視点で企画した。雑貨クリエイター・もときれおが氏（デザインオフィスMONT、元プラス社員）のアイデアを基に共同企画し、4種類の製品化が実現した。





ラインアップは、デフォルメデザインした「性格」「神経」「無駄」「精神」の4種類。本体カラーはブラック。





主な製品特長は、「性格が丸くなる」「無駄を削ぎ落とす」など、変化を表す言葉に込めた意味を造形化し、単なるデザイン性にとどまらず、メッセージ性のある、言葉を楽しめる消しゴムとなっている。使いながら、くすっと笑ってしまうユーモア精神満載。ちょっとしたギフトにもおすすめになっている。



「エアイン 文字消〜モジケシ」

「性格」「神経」「無駄」「精神」の文字の凹凸や角の不規則な形状によって、使うたびに消し心地や当たり方が変化する。密度が高く、崩れにくいデフォルメ文字は、削れ方によって印象が変わり、消し進める過程そのものを楽しめるデザインになっている。

「富士山消しゴム」は、1989年に発売を開始したロングセラー消しゴム「エアイン」と同じ消しゴム樹脂を採用。多孔質セラミックスパウダーが無数のカドを生み出し、“いつもカドで消すような軽く快適な消し心地”を実現している。

［小売価格］275円（税込）

［発売日］4月20日（月）

プラス＝https://www.plus.co.jp