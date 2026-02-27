サッカー日本代表DF長友佑都（39＝FC東京）の妻で女優の平愛梨（41）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。現在の生活について語った。

司会の黒柳徹子は平について「なんと言っても日本代表のサッカー選手、長友佑都さんの奥さまでいらっしゃる」「今は4人の子供のお母さん。育児に仕事に奮闘中」と紹介した。

平は子供は8歳、6歳、4歳、2歳の男の子であるとし、上3人は海外で出産したと明かされると、長友が当時プレーしていた「イタリア、トルコ、フランスで」出産したと明かした。

現在はどのような生活かと聞かれ「今はみんなが脱いでくれた服を、みんなが寝た後にたまるんで、みんなが寝た後に洗濯機とかしていると、もう夜中の2時で。2時前に寝て、朝6時前に起きて。お弁当なので子供たちが。お弁当作って準備して、学校と幼稚園にそれぞれ行って」と打ち明けた。

送り迎えは「夫がいないときは、私が送っていって」と平。長友が家にいる際は「朝の準備だけしたら夫が連れていってくれるので」と目を細めた。

4兄弟は朝食べるものがバラバラであるとも言い、「昔は上の2人まではちゃんとご飯、おにぎりで大丈夫だったんですけれども、今は“朝はご飯な気分じゃない”とか、“パンがいい”とか言うので」と苦笑い。「なので今は食べてくれないと授業に集中してもらえないので。だからなるべく朝は言われたことに従って作るようにしてます」と語った。

また「“玉子焼きがいい”とか、“目玉焼きがいい”とか。“ウインナーがいい”とか、“ハムがいい”とか」などと注文が多いとも話した。

2歳の四男も今では「もうお兄ちゃんたちのしていることをまねて、ゲームもできるし、サッカーもできるし。バランスも結構ちゃんとやってたりとか、結構しっかりしてきてます」と声を弾ませた。

手伝いもしてくれるようになったとし、「私がちょっと弱い姿を見せると、“おなか痛い”とか、“ちょっと疲れてきたな”とか、ちょっと弱ると率先してお皿洗いしてくれたりとか、洗面所の髪の毛を集め集めして捨ててくれてたりとか。お掃除手伝ってくれたりします」とうれしそうに語った。