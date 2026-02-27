９月から新国立劇場の演劇芸術監督に就く上村聡史（４６）が１６日、自ら編成した２０２６／２０２７シーズンのラインアップを発表した。

文学座出身の上村は２００５年、同劇場の舞台制作に演出助手として初めて携わり、以来「オレステイア」（１９年）、「白衛軍」（２４年）などを演出している。説明会では「芸術監督諸先輩の仕事を近くで拝見してきた」と話し、先人を手本にしつつ「時代の変化の中で、物語のアップデートを目指していきたい」と決意を語った。

掲げたのは、〈１〉現代的、国際的、批評的〈２〉クロスオーバー、他ジャンルとのつながり〈３〉新しい才能との出会い〈４〉消費で終わらないパフォーマンス――の四つの視点だ。まず、１１月の開幕作品は２０世紀ロシア文学の傑作「巨匠とマルガリータ」。上村の「過去に敬意を払い、今の視点で語り、未来につなげる」という自身の指針にも重なる作品だという。

強く打ち出したのが〈１〉。来年３〜６月に、排他主義を風刺した「ナハトラント〜ずっと夜の国〜」、世界経済から見た分断を描く「見えざる手」、男性至上主義を問う「Ｒｕｉｎｅｄ 奪われて」の翻訳劇３本と、生と死の選択がテーマの「抱擁」（山田佳奈作・演出）を連続上演する。

〈２〉を目指して今年１２月、ダンサーでもあるスズキ拓朗演出の「ミノタウロスの皿」を上演し、〈３〉は劇作家や出演者を公募して集団創作を行う試みを始める。そして〈４〉は、来年７月に「エンジェルス・イン・アメリカ」を４年ぶりに再演。過去作の舞台美術を一部再利用する。

上演作７本のうち、翻訳劇が５本。今の世界について多くの気づきが得られそうなラインアップと言える。だが、気になったのは発表の最後に上村が提起した命題だ。日本で現代演劇を創造する国立劇場の役割について問いかけたのだ。

上村は「議論の尽きない問題。制作チーム、財団各部署との対話を重ね、お客様の感覚、社会の現状を偏りのない目線で捉え、芸術監督である己の感性を厳しく問い詰めながら命題と向き合ってプログラムを作っていく」と語った。

自身の考えを記者に問われると、「今の段階ではわかりません」と意外な答え。さらに聞かれて「対話しながら可能性を広げることが国立劇場の役割ではないかと思う。定義付けした段階でつまらなくなる不安がある」と語った。白紙の状態から答えを模索していくのが、上村流なのだろう。

来年、同劇場は開場３０周年を迎える。新監督のイニシアチブで議論と対話が活性化することを期待したい。（編集委員 祐成秀樹）