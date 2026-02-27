昨年6月に風営法（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律）が改正され、様子が一変した繁華街の夜。日本一の歓楽街である歌舞伎町では、日々、様々なトラブルが起きている。新宿に拠点を構えるグラディアトル法律事務所の代表で、「歌舞伎町弁護士」こと若林翔弁護士は、ナイトビジネスにかかわる人の"駆け込み寺"だ。

【写真】解説してくれた「グラディアトル法律事務所」の代表弁護士・若林翔氏

2月22日に放送された『有吉ジャポンII ジロジロ有吉』（TBS系）は、そんな若林弁護士に密着。ホストクラブやデリバリーヘルスの経営者や、現役キャバクラ嬢からの相談事を受ける様子が放送された。番組MCの有吉弘行（51才）と平成ノブシコブシの吉村崇(45才)が特に反応したのが、「メンズエステ（メンエス）」での美人局をめぐる最新手口だった。

若林弁護士自身が解説する。

「そもそもエステですから、アロマテラピーや凝りをほぐすオイルマッサージなどだけを行う業態が言葉の定義としては正しいわけです。ただ、女性セラピストがマイクロビキニなどを着用し、本番行為（売春）や性的サービスを提供するものが多数存在しているのが実情。そういった店は、店舗型の性風俗店の制限をすり抜けて営業しており、その時点で風営法違反です」

風俗的な行為をしない健全なエステという建前で営業している以上、露出度の高い過激な衣装などを着用し、男性客の鼠蹊部などをマッサージするような店は摘発の対象となる。

「しかし、メンエスに性的サービスを求める男性客はたくさんいます。悪質な店は、そういった客を狙っています。"客から触られた"とセラピストが騒ぎだし、怖い人が出てきて現金を脅し取られるのです。

最近では、はなから美人局を行って男性客から金を恐喝したり、ぼったくるのを目的にしているメンエス店もあるほど。もともとぼったくりバーなどをやっていたグループが、メンエス美人局に流れてきているようで、相談件数はここ1〜2年で増加している印象ですね。中には『客に体を触らせるよう仕向ける』『きわどい場所を施術する』と書かれた女性セラピスト向けのマニュアルを作っている店もあります」

若林弁護士によると、危険なメンエス店の見分け方があるという。11つめの特徴は「集客方法」だ。

「"入り口"にしているのはSNSやマッチングアプリです。美人局グループはマンションの一室やレンタルルームを転々としているため、看板などで集客することはない。さらに足がつきやすいためHPなども作りません。DMで『モニターで無料』『いまなら半額』といった言葉で勧誘してくる店は、危険性が高いと思われます」

もう1つの見分け方は意外なポイントだ。

「すべてがこの例に当てはまるわけではありませんが、店名表示が英語の『筆記体』なんです。酔っ払った状態で行く客も多いため、店側とトラブルになったり料金をぼったくられた後、店名を覚えて帰ろうとしても記憶からすり抜けてしまう。そういった巧妙な狙いがあるようです」

夜の店には誘惑も多い。せめて健全に楽しみたいものだ。

【Profile】

若林翔／グラディアトル法律事務所代表弁護士。キャバクラや性風俗店といったナイトビジネスの経営者を顧問弁護士として支え、これまでに3000件以上のトラブルを担当した。著書に『歌舞伎町弁護士』（小学館新書）。