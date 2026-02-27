英国のチャールズ国王の弟であるアンドリュー元王子が2月19日に逮捕されたというニュースが、英国王室史上約400年ぶりの不祥事として世界を震撼させている。

ことの発端は「エプスタイン文書」だ。同文書は、2008年に未成年者への売春勧誘罪で有罪となり、2019年には未成年者に対する性的搾取の罪などで逮捕された米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告の捜査や裁判記録、民事訴訟の資料などをまとめた文書や写真などのことを指す。

そこで、同氏の紹介した未成年女性との関係が取り沙汰されていたアンドリュー元王子とエプスタイン氏との電子メールのやり取りが改めて確認され、元王子が英政府の機密の通商報告書を伝えていたとして逮捕に至ったと見られている。

エプスタイン氏は、カリブ海に所有していた米領バージン諸島リトルセントジェームズ島（通称・エプスタイン島）の邸宅などで1000人以上の人身売買と性的虐待を行なったとして起訴され、勾留中に自殺した。

エプスタイン文書にはビル・クリントン元米大統領、起業家のイーロン・マスク氏やビル・ゲイツ氏、米国のハワード・ラトニック商務長官、ノルウェーのメッテ・マリット皇太子妃など、世界の名だたる政財界の大物の名前が登場する。

さらにドナルド・トランプ米大統領との交友も取り沙汰されたことで、メディアからも注目が高まった。トランプ氏自身は「彼とはずっと前に仲違いしていた」と語り、2024年の大統領選挙で、自分が勝利したらエプスタイン氏に関する捜査当局などの資料をすべて公開すると主張していた。

そして2025年11月、米議会が、エプスタイン関連文書の公開を定めた法を制定し、今年1月30日に300万ページ以上の文書や写真が公開された。それが注目を集める理由は、エプスタイン氏と各界の大物との生々しいメールのやり取りなどから、「不都合な関係」が暴露されているからだ。

その影響は甚大で、エプスタイン氏との関係性が表面化したことで職を追われる経営者や政府要人が相次いでいる。

例えば、エルメスなどの高級品を受け取ってエプスタイン氏を「ジェフリーおじさん」と慕っていた元オバマ政権大統領法律顧問でゴールドマン・サックスのキャシー・ルームラー最高法務責任者や、不倫相手との関係について相談していたやりとりが明らかになった元OpenAIの理事、ローレンス・サマーズ元米財務長官などが相次いで辞任。金融市場に影響を与えるような情報をエプスタイン氏に漏らしたとして英国のピーター・マンデルソン前駐米大使も逮捕された。

登場する日本人たち

エプスタイン氏はなぜこうした大物らとコネクションを築けたのか。1953年生まれのエプスタイン氏は教師を経て、投資家に転身。米大手投資銀行ベア・スターンズに入り、幹部らにも取り入って成功していったという。その後は独立して資産管理会社を設立し、超富裕層などを顧客として抱えながら自らも成り上がり、そこから大物たちの人脈を広げていった。

文書からは、エプスタイン氏が狡猾に女性を紹介したり、派手なパーティを開いたり、多額の寄付などを持ちかけたりしながら、大物らを取り込んでいたことがわかる。

そんな交友録が詰まった文書による騒動は収まる気配を見せない。文書には日本人も登場する。エプスタイン文書で名前を検索すると1万件以上ヒットするのが千葉工業大学の学長である伊藤穰一氏だ。伊藤氏は米マサチューセッツ工科大学（MIT）のメディアラボで所長を務めていた際に、エプスタイン氏から多額の寄付を受け取っていたことで、2019年に所長を辞任している。文書では、伊藤氏がエプスタイン島を訪問したとされるやり取りや写真、エプスタイン氏が伊藤氏のことを「彼は私たち側の人間だ」とメールに書いていたことも確認されている。

その他に"巻き込まれた"かたちになった日本人が、秋篠宮文仁親王だ。文書では、ある米映像プロデューサーがニワトリを進化生物学的に題材にする映画制作への資金協力をエプスタイン氏に要請する企画書が登場するが、そこで「著名な鶏愛好家」として紹介されているのが秋篠宮なのだ。

今回米司法省が公開した文書は、実際には600万ページあるうちの300万ページに過ぎない。司法省はすべてを公開しなかった理由について、重複や事件と無関係な情報があったり、プライバシーなどを保護するためだったとしている。ところが、オリジナルの文書を閲覧した米議会議員らは、意味なく黒塗りにされた著名人などがいると指摘する。下院監視委員会のロー・カンナ議員は「司法省が独断で『無関係』と判断して数百万ページを伏せるのは、権力者を守る行為だ」と批判し、未公開分の完全開示を求めている。

今後さらに文書が開示されれば、今以上に世界各地の政治家や経営者、著名人の名前が取り沙汰される可能性がある。さらなるスキャンダルを巻き起こすことになるのか、エプスタイン文書からはまだ目が離せない。

