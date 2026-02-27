柔和な顔立ちとグラマラスなスタイルで人気を博す池本しおりは、アイドル活動と並行してグラビアのキャリアを5年にわたって築いてきた。2026年3月にはセカンド写真集の発売も控えるなか、グラビアムック『PARADE2026冬号』に登場。冬の川に足をひたす厳しい撮影を乗り越えた彼女が、グラビア撮影の奥深さについて語った。

【写真】グラビア歴5年のアイドル・池本しおり 柔和な顔立ちとグラマラスなスタイルが際立つ撮り下ろしショット

──池本さんはグラビアのお仕事を始めて5年以上が経ちましたが、5年前と今を比べて、心境の変化などはありますか？

グラビアを始めたばかりの頃は、右も左も分からなくて。言葉を選ばずに言えば、「現場に行って、撮影してもらって、発売されて」というような受け身の姿勢でした。でも回数を重ねるごとに「どう写るのか」を自分でも考えるようになってきて。いろんな人のグラビアを見て「このポージングきれいだな」と研究するようになりました。そして、勉強すればするほどグラビアって奥が深いんだなと感じるようになりました。今もその気持ちは変わっていなくて、吸収できることは吸収しようという気持ちでいます。

──能動的にグラビアと向き合うようになっていったんですね。

はい。それに、デビュー当時からずっと頻繁に呼んでいただいている雑誌もあり、本当にすごいことだな、って。もちろんお久しぶりの雑誌もうれしいですし、今回の『PARADE』さんのような新しい雑誌にも掲載していただけて、「え、いいんですか！」という驚きとうれしさでいっぱいです。自分のグラビアを見たいと思ってくれている人がたくさんいることにも感謝しています。そしてまだまだ出続けたいという思いが強いです。

──先ほど「グラビアって奥が深い」という言葉がありましたが、どういう部分でグラビアの奥深さを感じますか？

このお仕事を長くやっていると、過去に撮ったことのあるスタジオでの撮影というのも結構多くて。でもカメラマンさんの撮り方によって、同じ場所なのに全然違う写真になったりするから面白いなと思います。カメラマンさんとのコミュニケーションによって質感も少しずつ変わっていく気がして。ヘアメイクさんやスタイリストさんなど、プロの方々のこだわりが合わさって出来上がっていく過程も楽しいと感じます。

──チームによって、出来上がるものも全然変わってきますからね。

はい。そして編集さんもすごいなって思います。写真のレイアウトによってストーリーやシチュエーションが分かりやすくなったりしますし、あとタイトルや写真の上に載っているキャッチコピーからも情景が浮かぶじゃないですか。全部のプロの力が結集して作られた雑誌は、手に取るといつも感動します。

──さて、今回の『PARADE』の撮影を振り返ってみて、いかがでしたか？

今回は撮影が始まる前に、「今日はちょっと静かめでいこう」と提案をいただきました。笑顔を抑えてしっとりとした感じの、大人っぽい静かなグラビアにしよう、と。私もその意図をくんで、1着目から気持ちを作って臨みました。

──池本さんといえば、元気なグラビアのイメージが強い気がしますが。

そうですよね、自分でも元気なイメージだと思っています。これまで、笑っていないカットが誌面に使われることは少なかったので。ただ、ここ最近のグラビアでは意外と大人っぽい表情を載せていただくことも増えてきました。求められるものが少しずつ変わってきたのかなと、ちょうど感じていたところでした。

──カメラの前でしっとりとした大人っぽい表情をするのは得意ですか？

うーん、正直に言うと、つい笑いたくなってしまいます（笑）。でも大人っぽい表情で撮影していただいた写真を見ると、「え、私ってこんな顔するんだ！」と発見ができるんですよね。それがすごく楽しくて。なので、元気な表情も大人っぽい表情も、どちらもできるように極めていけたらいいなと思っています。

「実物はもっといい」

──印象に残っている撮影シーンは？

「糸」です。過去に毛糸を巻いた経験はあるんですけど、細い糸を体に巻いたのは初めてでした。そもそも私が部屋に入ったときには、すでに床に糸が散乱していて！ 驚きましたけど、そんな非現実感を味わうのも楽しかったです。

──あとは、川に足をつける場面もありました。

めちゃくちゃ冷たくて寒かったです！ でもスタッフさんが常に温かい飲み物を用意してくださったり、ストーブやヒーターも点けていただいて。さらにはガウンの中に大量のカイロが貼ってあって、「ありがとうございます！」と感謝の気持ちでいっぱいでした。

──寒い中、頑張って撮影に臨んでいただきありがとうございました。

ちょうど撮影前に、私が「冬生まれなので冬が好きです」という話をしたんですよね。そのせいか「じゃあ寒いのも平気なんだね？」みたいな雰囲気になってしまって、「失敗した！」と思いました（笑）。私は単純に暑いのが苦手なだけで、別に寒さに強いわけじゃないので……。

──ではそんな池本さんの、好きな冬の過ごし方といえば何でしょう？

冬は毛布にくるまってアイスを食べるのが好きです。アイスは毎日食べていますね。あと、みかんも大好き。実家だと段ボールで箱買いして置いてあるので、帰省したときはここぞとばかりにみかんを取って食べます。一気に5個くらい食べちゃいます（笑）。

──冬はお家で過ごすのが好きなタイプ？

両方です。お家も好きですし、そんなに頻繁に行くわけじゃないけどスノーボードも好きで、結構アクティブなこともやります。あと冬は散歩もよくします。夏は暑くて歩けないけど冬なら歩けるので、お仕事が終わってお家まで歩いて帰ったりすることも多いです。

──さて話は変わりますが、池本さんはアイドルグループ・テラテラの一員としても活動中です。

2025年から新体制になり、明るいグループだったのがさらに明るくなりました！ キャピキャピ感が増してパフォーマンスも良くなり、この1年で新たにファンになってくれた方も増えました。手応えを感じています。

─例えば今回のグラビアを見て池本さんのことが気になり、実物を見たいと思ったら、テラテラの現場に行くのが一番早いですよね。

そうですね。実際にグラビアを見てライブに来てくださる方も多いです。「グラビアもいいけど実物はもっといい」とよく言っていただくので（笑）、ぜひ見に来てほしいです！

─グラビアに関して、今後の目標は？

私はたくさんの雑誌に出させていただいていますが、表紙になった回数はあまり多くなくて。なので、たくさん表紙を飾れる人になるのが目標です。あと、グラビアデビュー当初から5年くらいずっと言い続けている夢があります。それは、雪の中でグラビアを撮ること。一度は絶対に撮ってみたい！ 目標を叶えるために、これからも勉強していきたいなと思います。

【プロフィール】

池本しおり（いけもと・しおり）／2002年12月15日生まれ、兵庫県出身。身長150cm。「制コレ'20」のファイナリストに選出されデビュー。ミニマム×グラマラスで「ミニグラの超新星」と称された。2021年、アイドルグループ「テラス×テラス」のメンバーに。2025年にグループ名が「テラテラ」に改名。セカンド写真集『ほんとのしおり。』が3月26日に発売予定。PARADEデジタル写真集『池本しおり ねがいのいとぐち』が各電子書店にて発売中

公式X：＠teratera_shiori

公式Instagram：@shiori_ikemoto

撮影／藤本和典

取材・文／左藤 豊