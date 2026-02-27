『ポケモン』30周年の新グッズ発表 ポケモンずかんイメージ「モレスキン」のノートなど登場
『ポケモン』30周年最初のテーマ「はじまる」をイメージしたイラストが描かれたグッズ「Pokemon Timeless Adventure」が3月14日、ポケモンセンターに登場することが発表された。
【写真】センス抜群な新グッズ！ポケモンずかんイメージのノートなど
ピカチュウ・フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメが、カントー地方のとある研究所に落ちていたポケモンずかんを、興味津々に見ているようすが描かれ、これから冒険がはじまるような雰囲気をイメージしたアートになっている。
A4クリアファイルやステッカーセットをはじめ、アクリルブロックやカラビナリング付きのアクリルキーホルダーなどがラインナップ。ロールクッキーは個包装になっており、お土産にも最適。缶の底面に描かれたポケモンたちのシルエットも見どころとなる。
さらに「はじまる」のテーマにちなんで、『ポケットモンスター 赤・緑』のポケモンずかんをイメージした「モレスキン」のノートが登場。ポケモンセンターオンラインでは、3月12日10時より取り扱いがスタートする。
■ポケモンセンター・ポケモンセンターオンライン共通
A4クリアファイル Pokemon Timeless Adventure カントー 495円
ステッカーセット Pokemon Timeless Adventure カントー 770円
アクリルブロック Pokemon Timeless Adventure カントー 2,860円
アクリルキーホルダー Pokemon Timeless Adventure カントー 935円
Moleskine カスタムエディション Pokemon Timeless Adventure オリジナルノートブック
4,950円
■ポケモンセンター・ポケモンストア・ポケモンセンターオンライン共通
ロールクッキー Pokemon Timeless Adventure カントー 1,760円
