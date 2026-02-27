りくりゅうペアの木原龍一選手を立て直すため、演技直前に三浦璃来選手がある贈り物をおくっていました。

フィギュアスケートショートプログラムでリフトでテンポがずれて手をつかめないミスが起こり5位に沈んだりくりゅうペア。演技後にリンクで木原選手がうなだれる様子がありました。その後も涙が止まらず泣き続けたという木原選手。その際に三浦選手からあるものを渡されたと言います。

26日放送の日本テレビ『news zero』に生出演した際に木原選手が現物を持ってきました。

「りくちゃんが僕に隠れて書いてくれたメッセージ」と木原選手が手にしたのは、フリーザーバッグ。そこにはマジックペンで「今までやってきた事を信じて！私たちならできる！！」」と書かれていました。

おくった三浦選手は「ショートが終わった後ずっと泣いていたので、元気を出して欲しいなと思って。自分たちがやってきたことはうそではないなと団体戦で証明できたので書かせて頂きました」と思いを語りました。

その効果もあり前を向いたりくりゅうペアはフリースケーティングで完璧な演技を見せ逆転で金メダルを獲得しました。

ちなみに、FSの直前で渡したということでなぜ手元にペンがあったかというと、三浦選手は「2人で持ってるものが一緒なので間違えてしまわないように名前を書いてるんですよ」と回答。木原選手は「いつも僕のものをマネする」とツッコむと、「最近は木原選手もマネする」と三浦選手も反撃し、おそろいのグッズもたくさんあることがわかりました。

▽2月26日放送「news zero」を再構成