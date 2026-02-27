２６日に放送されたフジテレビ系ドラマ「プロフェッショナル〜保険調査員・天音蓮〜」では、失踪した夫の保険金を巡る騒動が描かれた。

夫が失踪して間もなく７年となる女性に対し、天音（玉木宏）たちは、失踪７年で死亡扱いとなり、保険金が降りるかもしれないという女性のもとを訪れる。

夫の森重は、妻の妊娠中に突然失踪。一切連絡が取れなくなる。調査を開始すると、森重には多額の借金があることが判明。かつての森重の部下が、１年前に森重に似た人を見たと証言。存命説が信ぴょう性を帯びてくるが…。

実は失踪当時に飛び降りようとしていた森重を見つけた男性（前田公輝）が、森重を突き落とし遺体を焼いていた。この男性は、ヤクザと金を巡って揉めており、「耳をそろえてもってこい！」などとすごまれ、暴行されていた。自分のピンチから逃れるために、森重を利用していたのだ。

この男性に暴行を加えていたヤクザを演じていたのは小柳心。父はバブルガムブラザースのブラザートム、弟は俳優の小柳友。

友は今クールのテレビ朝日系ドラマ「再会」で、万季子（井上真央）を脅し、射殺されるスーパーの店長を演じていた。こちらも、スーパーの店長にも関わらず、不気味な雰囲気を醸し出し、息子が万引をしたことで万季子をゆする姿にネットでは「キモすぎる」などと話題となっていた。

今回の心の役もかなりの強面だったことから、ネットでは「小柳心さんにボコられている前田公輝さん」「小柳心さんだー」「前田公輝と小柳心！！ザワ！！！」