気象台は、午後4時16分に、なだれ注意報を釧路市釧路、釧路市阿寒、釧路市音別、根室市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、別海町、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。

根室、釧路地方では、風雪や大雪、高波、濃霧による視程障害、なだれ、電線等への着雪に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■釧路市釧路

□なだれ注意報【発表】

28日にかけて注意





■釧路市阿寒□なだれ注意報【発表】28日にかけて注意■釧路市音別□なだれ注意報【発表】28日にかけて注意■根室市□なだれ注意報【発表】28日にかけて注意■釧路町□なだれ注意報【発表】28日にかけて注意■厚岸町□なだれ注意報【発表】28日にかけて注意■浜中町□なだれ注意報【発表】28日にかけて注意■標茶町□なだれ注意報【発表】28日にかけて注意■弟子屈町□なだれ注意報【発表】28日にかけて注意■鶴居村□なだれ注意報【発表】28日にかけて注意■白糠町□なだれ注意報【発表】28日にかけて注意■別海町□なだれ注意報【発表】28日にかけて注意■中標津町□なだれ注意報【発表】28日にかけて注意■標津町□なだれ注意報【発表】28日にかけて注意■羅臼町□なだれ注意報【発表】28日にかけて注意