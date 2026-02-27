巨人のファーム球場「ジャイアンツタウンスタジアム」（Ｇタウン・東京都稲城市）で、３月６日から東京ドームで開催される「２０２６ ワールドベースボールクラシック 東京プール ｐｒｅｓｅｎｔｅｄ ｂｙ ディップ」のパブリックビューイングが開催されることが２７日、発表された。

６日は日本−台湾、７日は日本−韓国、８日は日本−オーストラリア、１０日は日本−チェコ戦が大型ビジョンで放映され、グラウンドや観客席から観戦できる。

日替わりで、コーチや選手としてＷＢＣ優勝を経験した緒方耕一氏、小笠原道大氏、川崎宗則氏、中島裕之氏による特別解説も行われる。

こたつで温まりながら観戦できる「こたつシート」もグラウンド上に１０台設置予定。

入場は無料で事前申込制。募集人数は各日２０００人で、応募多数の場合は抽選となる。

申し込みは、よみうりランドオフィシャル会員サービス「よみランＣＬＵＢ」（登録無料）まで。申込先：ｈｔｔｐｓ：／／ｌａｎｄ-ｍｅｍｂｅｒ．ｙｏｍｉｕｒｉｌａｎｄ．ｃｏｍ／ｍｙｐａｇｅ／ｅｖｅｎｔ＿ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ＿ｔｉｃｋｅｔ

メールで観戦整理券（電子チケット）が送付される。申込期間は２月２７日１５時〜３月４日正午。結果は３月５日正午頃から順次通知される。