ホンダ斬新「“ハイルーフ”軽トラ」が“凄すぎる”と反響殺到！

近年、「軽トラック」は農業や配送業といった「仕事の道具」という枠を超え、趣味やアウトドアレジャーの「相棒」として一般ユーザーから熱い視線を注がれています。

そんな現在のトレンドを、今から20年以上も前に予見していたかのようなモデルがホンダに存在しました。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ斬新「ハイルーフ軽トラ」です！（18枚）

それが、2004年の「第38回 東京モーターショー」で世界初公開された「HOBICK（ホビック）」というコンセプトカーです。

車名の「ホビック」は、“趣味”を意味する「ホビー」と「トラック」を掛け合わせた造語。

当時のモーターショーでホンダが掲げた「ひとり一人がいきいきと」というテーマのもと、「オフタイムに快適、便利に働く、趣味のためのマイトラック」として開発されました。

まさに、商用車でありながら個人の趣味のためにとことん使い尽くせるという、当時としては極めて斬新なアプローチでした。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1880mmで、乗車定員は2名。

ベース車両には当時の軽キャブオーバーバンの「バモスホビオ」が採用されています。

前半分は余裕のある室内高を持つハイルーフキャビン、後ろ半分はオープンな荷台という、バンとトラックの「いいとこ取り」をしたようなユニークなスタイルが目を引きます。

特に画期的だったのが、上下2層構造にアレンジできる荷台の設計です。

一般的な平ボディの軽トラとは異なり、左右両開きになる有孔ボードのような仕切り板「カーゴシェル」を装備していました。

これにより、下段にはすぐに使わないキャンプ道具や薄型のテントを収納し、上段のシェル上にはマウンテンバイクなどの大型ギアを固定するといった、立体的で効率的な積載が可能。

さらに驚くべきは、荷台とキャビンを繋ぐ貫通構造です。

キャビン背面の隔壁を取り外し、助手席の背もたれを前に倒して足元に格納すれば、荷台から車内までフラットにつながる広大なスペースが出現。

これにより、最長2500mmもの長尺物を積載することができました。

この機能について、ネット上では「助手席を畳んでフラットにするアイデアは、今のN-VANにしっかり継承されているね」と、現在のホンダ車との共通点に気づく声も上がっています。

サーフボードやスキー板はもちろん、仕事で使う脚立やベニヤ板まで余裕で飲み込む積載能力は、まさに仕事と遊びを1台でこなせる万能性を秘めていました。

デザイン面でも、商用車の地味なイメージを完全に払拭しています。

公開時のボディカラーは鮮やかな蛍光グリーンで統一され、フロントマスクにはスケルトン素材のガーニッシュと一体化した横長ヘッドライトを採用。

リアのシースルーコンビランプや、ボディ同色のアクセントを入れたホイールなど、未来感と遊び心が溢れるディテールが散りばめられていました。

インテリアも同様に、シートからインパネ、エアコンの操作ダイヤルに至るまで蛍光グリーンでコーディネートされ、乗るだけでワクワクするようなポップな空間に仕上がっています。

ホビックの発表当時に公開されたイメージ画像には、カヤックや自転車を積み込み、休日を全力で楽しむ若者の姿が描かれており、現実味のあるデザインから市販化を期待する声が多く寄せられました。

しかし、残念ながらホビックが市販されることはなく、ベースとなったバモスシリーズも2018年に生産を終了しています。

登場から20年以上が経過した現在、ネット上ではこの幻のコンセプトカーに対し、「まさに今の時代のトレンドを先読みしていたモデル」「マイカーでアウトドアへ出かけるスタイルが定着した今こそ、復活して世に出るべき」といった熱いコメントが見られます。

さらに「サイバートラックみたいで良いね」「今見ても全然古くない、むしろこれ欲しい！」と、そのデザイン性を再評価する声も少なくありません。

昨今では、広いキャビンを持つスズキ「スーパーキャリイ」やダイハツ「ハイゼットジャンボ」といったモデルが人気を博し、軽トラをカスタムして楽しむ文化も定着しています。

もしホビックが現代のアウトドアブームや車中泊ニーズが高まる今の時代に登場していれば、大ヒットモデルになっていた可能性も十分にあるでしょう。

日本の自動車史において、ホビックはまさに「誕生が早すぎた名車」として、今もなお語り継がれる存在なのです。