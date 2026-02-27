「可愛いから美しいに変身」 セキ・ユウティンの妹・ユウリが披露した海辺のベストショット
日本女子ツアーで活躍するセキ・ユウティンの妹、セキ・ユウリ（中国）が自身のインスタグラムを更新。「海のある街の方がロマンチックね」と記すと、オフホワイトのキャミワンピ姿で海辺に立つ写真を投稿した。
【写真】姉セキ・ユウティンが金髪ロング&大胆水着にイメチェン！
カメラを見つめて優しく微笑む写真に続いて、薄手のトップスを羽織り砂浜のブランコに腰掛けた姿、そして海を背景にした横顔の4枚だ。この投稿を見たファンは大喜び。「可愛いから美しいに変身ですね」「凄く大人な感じ」「女優さんかと思った」「圧倒的女神」など絶賛するコメントが数多く寄せられていた。昨年のJLPGAプロテスト第2次予選A地区では、最終日が雨天中止となったために、1打差で最終テストの進出を逃すという不運もあった。しかし中国女子ツアーでは最終戦「中国女子ツアー選手権」でプロ入り8年目にして嬉しい初優勝。さらに一年を通じて安定した成績を残し、年間ポイントランキングも1位に輝いている。今年に入っても1月に開催された中国ツアーのプレシーズンイベント「オリエント寧波チャレンジ」で準優勝。3月5日に中国・海南島で開幕する米国女子ツアー「ブルーベイLPGA」には中国ゴルフ協会の選手としてエントリー。昨年から続く好調の波に乗り、米ツアーでも存在感を発揮してくれることをファンは期待している。
