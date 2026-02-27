“雀＆慶司”風間俊介＆庄司浩平が“相互ハグ”で登場「きゃーーーーー」「えっやばい!!!えぐい」「生きてて良かった」 2人で雑誌『TV LIFE』表紙飾る
俳優の風間俊介（42）と庄司浩平（26）が27日、雑誌『TV LIFE』（ワン・パブリッシング）の公式Xに登場。共に出演し話題となったテレビ東京の2025年7月期ドラマ『40までにしたい10のこと』が同誌の「年間ドラマ大賞2025」で3冠（作品賞・主演男優賞・助演男優賞）を達成し、2人で表紙を飾る。
同作の原作は、累計発行部数75万部を超え、BLアワード2024総合コミック部門で1位などBL業界に新たな旋風を巻き起こした、マミタ氏による同名漫画（月刊マガジンビーボーイ連載／リブレ刊）。年齢、性別の垣根を越えた大人のオフィスラブストーリーを連続ドラマ化。本作の主人公で、10年以上恋人なし・会社と家を往復するだけの毎日を送る枯れたアラフォー男子・十条雀を風間、相手役として雀に密かに思いを寄せる高身長でクールなアラサー部下・田中慶司を庄司が演じた。
3月4日に発売予定の『テレビライフ5号』は、風間とドラマでの茶髪とは異なる“黒髪”姿の庄司が、2人で花束を手にする「受賞記念ver.」（首都圏版）と、“相互ハグ”で笑顔を見せる「相互ハグver.」（関西版、愛知・岐阜・三重版、静岡版、北海道・青森版、福岡・佐賀・山口版）の2パターンの別絵柄表紙で発売。また首都圏版・関西版はAmazonで、各地域版もセブンネットで購入できる。
ファンからは「きゃーーーーー ありがとうございますありがとうございますありがとうございます」「はぁ〜、またふたりがハグしてるなんて最高です」「えっやばい!!!えぐいいいいい」「毎日嫌なこといっぱいあるけど、生きてて良かった」「可愛すぎるやろ2人とも」「今とてもドラマロスだったのですごく栄養になります」「午後からの仕事も頑張れそうです」「思わず声出ましたーーーー!!!めちゃくちゃ素敵です」など、早くも多くの反響が寄せられている。
