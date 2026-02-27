自動車の窃盗被害が増えている。

昨年は６３８６件で前年から３０６件増え、４年連続の増加となった。海外に不正輸出されているとみられ、車の制御システムに侵入する機器を使う手口が目立つ。被害は７割が住宅や駐車場で起きており、予防には自衛策が欠かせない。（礒村遼平）

昨年１２月５日未明、千葉県浦安市の閑静な住宅街。一戸建ての平置き駐車場を映す防犯カメラが、男２人が時価約８５０万円のトヨタ車「ランドクルーザー３００」に乗り込み、走り去る様子を捉えていた。

警察の捜査で、車は約７５キロ離れた茨城県下妻市内で発見された。左側後輪の上部の車体には、刃物で切られたような跡があった。車の制御システムの配線に「ＣＡＮ（キャン）インベーダー」と呼ばれる機器をつなぎ、エンジンを始動させて盗む手口だ。

警視庁や茨城県警などは今月１７日、ブラジル国籍の男３人を窃盗容疑で逮捕。事件に使われたとみられる機器を関係先から押収した。ＣＡＮインベーダーの中でも新型の装置だった。

販売サイトによると、この装置は２０２１〜２４年式のトヨタ車の解錠や始動が可能だという。「違法に使用した際の責任は負わない」とした上で、希望者は秘匿性の高いアプリ「テレグラム」で連絡するよう案内している。

インターネット上では、車種や年式に応じた様々な機器が数十万〜数百万円で売られており、捜査関係者は「高級車の窃盗はほとんどがＣＡＮインベーダーを使ったものだ」と話す。

トヨタ車標的

警察庁によると、自動車盗は０３年の６万４２２３件をピークに減っていたが解錠手口の巧妙化もあり、２２年から増加に転じた。昨年の発生場所は戸建てやマンションなどの「一般住宅」が４５％、駐車場が２８％だ。

昨年上半期の被害の車種別では、「ランドクルーザー」（７６５台）が突出しており、「プリウス」（２８９台）、「アルファード」（１９１台）と海外でも人気が高いトヨタ製の高級車が狙われていた。

犯罪組織は盗難車を不正輸出しているとみられる。警視庁は昨年１１月、車を解体する茨城県内の「ヤード」から横浜港に送られたコンテナを捜索。ドアやエンジンなどのパーツを発見した。盗難された９台のトヨタ車を分解したもので、コンテナは貨物船でアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）に輸出される直前だった。

匿流関与か

警察当局は、盗難から輸出まで一連の行為に匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））が関与しているとみている。今後、解錠機器の所持規制を検討するほか、全国に３０００か所あるとされるヤードの実態解明を進め、悪質業者の取り締まりも強化する。自動車メーカーには盗難防止機能の向上を働きかける方針だ。

「盗むの面倒」思わせる 複数対策の組み合わせ重要

どう自衛すればいいのか。一般社団法人自動車盗難防止協会（東京都港区）代表理事の石田修一さん（５３）によると、ＣＡＮインベーダーを使うと、車種によっては解錠からエンジンの始動まで２分ほどしかかからない。犯人に「盗むのが面倒な車」と思わせる必要があり、駐車場に人感センサーで点灯するライトや防犯カメラを設置した上で、車にハンドルロックを取り付けるなど、複数の対策を組み合わせることが重要だという。

カー用品店「スーパーオートバックス新小岩」（葛飾区）では、自動車盗防止商品のコーナーを設けている。「盗難警報器装着車」と書かれた数百円のステッカーから、ＣＡＮインベーダー対策の商品もあり、同店カーライフアドバイザーの竹城洋一さん（５４）は「予算や車の使用頻度などを踏まえて選んでほしい」と話している。

◆ＣＡＮインベーダー=車の動作全般をつかさどるネットワーク「ＣＡＮ（キャン）」に不正な信号を送ってドアを解錠したりエンジンを始動したりする機器。モバイルバッテリーのような形で、車の内部の配線にケーブルでつないで外部から操作する。