【「Shadowverse: Worlds Beyond」メンテナンス】 期間：2月27日17時～17時30分

　Cygamesは、Android/iOS/PC用対戦型オンラインデジタルカードゲーム「Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）」において、カード能力の変更に伴うメンテナンスを本日2月27日17時より実施する。

　今回実施されるメンテナンスでは、ウィッチのカード「壮美なる明越花」の能力変更が行なわれる。変更内容はコストが5から7へ調整。新パック6弾実装という新環境開始からわずか1日での緊急ナーフ（弱体化）となる。

　今回の変更に伴い、「壮美なる明越花」の所持者へはレッドエーテルの補てん（プレミアムカード 1200個、ノーマルカード 750個）が行なわれる。

□「2/27メンテナンス時のカード能力の変更について」のページ

(C) Cygames, Inc.