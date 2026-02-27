【シャドバWB】ウィッチ「壮美なる明越花」が緊急ナーフ。新パック実装から1日で2月27日17時からメンテナンス実施
【「Shadowverse: Worlds Beyond」メンテナンス】 期間：2月27日17時～17時30分
Cygamesは、Android/iOS/PC用対戦型オンラインデジタルカードゲーム「Shadowverse: Worlds Beyond（シャドウバース ワールズビヨンド）」において、カード能力の変更に伴うメンテナンスを本日2月27日17時より実施する。
今回実施されるメンテナンスでは、ウィッチのカード「壮美なる明越花」の能力変更が行なわれる。変更内容はコストが5から7へ調整。新パック6弾実装という新環境開始からわずか1日での緊急ナーフ（弱体化）となる。
今回の変更に伴い、「壮美なる明越花」の所持者へはレッドエーテルの補てん（プレミアムカード 1200個、ノーマルカード 750個）が行なわれる。
□「2/27メンテナンス時のカード能力の変更について」のページ
【カード能力変更】- Shadowverse: Worlds Beyond公式 (@shadowverse_jp) February 27, 2026
2/27のメンテナンス時に『壮美なる明越花』のカード能力を変更いたします。
▼詳細はこちらhttps://t.co/Eh1wTLadRQ#シャドバWB pic.twitter.com/Mh626poQzO
(C) Cygames, Inc.