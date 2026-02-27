病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！

■今週の体操は…「睡眠の質改善」に「朝のバンザイランジ」

睡眠の質は、1日の体温変化に深く関わりがあります。私たちの体は、朝起きてから少しずつ体温が上がり、夜になると体温が下がり、脳と体を休ませて眠りにつきます。とくに深部体温（脳や内臓の体温）が低下することで、リラックスモードの副交感神経が優位になり、自然な入眠を促すのです。そのためには日中しっかり体温を上げておくことが大切。凝り固まった筋肉を気持ちよく伸ばし、新鮮な血液を全身に届けることで、体がぽかぽかしてきますよ。

【1】朝日の方角に体を向けて立ち、右足を1歩前に出し、両手を頭上で組む。両足のつま先はまっすぐ前方に向ける。胸を張って背筋を伸ばす。

【2】前の足をもう1歩大きく前に踏み出し、腰を落として、胸を反らす。あごを上げて視線を上に向けながら10秒間キープ。足を入れ替えて反対側も行う。

睡眠ホルモンの「メラトニン」は必須アミノ酸の「トリプトファン」から生成されます。トリプトファンが多く含まれる豆類、魚、卵、穀類などは朝に食べると効果的ですよ。

【PROFILE】

ごぼう先生

10万人以上のシニアを笑顔にしてきた“大人のための体操のお兄さん”。とにかく簡単でわかりやすく、楽しい体操が人気。SNSでも発信し、幅広い世代から支持を集めている。