フリーアナウンサーの中村仁美（46）が27日、都内で初著書「妻脳vs.夫脳 年上夫のあるある観察記」（光文社）の刊行記念イベントを行った。

2011年3月に結婚した夫のお笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹（58）の姿を描いた作品。21年から雑誌「STORY」で連載していたものをまとめた。「元局アナで夫の奇行を集めた本を出すことになるとは…」と目を丸くした。大竹は出版日について把握をしていないようで「三男を遠足に送り届けてました」と明かした。

イベントではママ友でタレントの藤本美貴（41）とママトーク。ミキティが夫・庄司智春（50）が家事をしなくても、次回にやってもらうために怒りをぶつけないと夫婦生活の掟を明かした。すると中村は「勉強になりました。家事をやらないとつい言い返しちゃう。でもその分、（奇行）を書けて捌け口になっている」とニヤリ。そして世の女性陣に向けて「（夫に）何かあったらメモして本にしたらいい。俯瞰で笑えるようになる」と、アドバイスした。

同書は夫の観察記となっている。まもなく結婚生活15周年を迎え「いまだに未知の生物」と分析しながらも「お互いに言いたいことを言わないと気が済まない。毎日のように言い争ってます」という。我慢しないことは円満の秘訣なのかもしれない。

夫の奇行を集めたというが、交際時には奇行に気づかなかったようで「いま思えば、同じ靴下が複数ペアあったんですよ。同じ柄でも履いた回数でへたり度合いが違うから、裏側に小さく印を書いてましたね」と振り返った。