タレントの照英さんが、自身のインスタグラムを更新。新しい家族として迎えた愛犬『パピコ』の近況を3回に分けて投稿しました。



【写真を見る】【 照英 】 新たな家族 生後2か月の愛犬『パピコ』との近況を報告「パパは幸せだけど、パピコはしあわせかい？これから沢山沢山遊ぼうね〜」



照英さんは、パピコが木製の家具の隙間に潜り込んでいる画像を添えて、「毛量がある為か、お腹を冷やせる場所を見つけ、ベストポイントを見つける才能がある」と、投稿。パピコが家の中の指定席を早くも見つけたことを紹介しました。





また別の投稿では、パピコがスリッパと戯れている動画を添えて、早速、家の中のお気に入りができた様子を紹介。「『妻の室内サンダルです』遊べ遊べ〜〜〜」と笑顔のスタンプと共に綴っています。





そして、照英さんがパピコを抱く画像に添えて、「パパは幸せだけど、パピコはしあわせかい？これから沢山沢山遊ぼうね〜」と、愛犬に呼びかけています。





この投稿を見た人たちからは「素敵な家族に巡り会えてよかった」「幸せぶりがひしひしと伝わります」「元気にすくすく育って下さい」といった反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】